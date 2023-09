USA uisutaja Valijeva istungi eel: teame kõik venelaste dopingutarvitamisest

Teisipäeval algab rahvusvahelises spordiarbitraažis (CAS) Venemaa iluuisutaja Kamila Valijeva dopingujuhtumi arutamine. Endiselt Pekingi olümpiamängude võistkonnavõistluse medalit ootav ameeriklane Vincent Zhou väljendas enda pettumust dopinguvastases võitluses ja ütles, et tema ja ta tiimikaaslased on kursis venelaste laiaulatusliku dopingutarvitamisega.

2022. aasta veebruaris peetud Pekingi olümpia võistkonnavõistluses võitis 74 punktiga kulla neutraalse lipu all osalenud Venemaa koondis, USA sai 65 punktiga teise koha ja kolmas oli 63 punktiga Jaapan. Vahetult pärast võistkonnavõistlust avalikustati aga, et toona vaid 15-aastane venelanna Valijeva oli detsembris andnud positiivse dopinguproovi.

CAS lubas küll Valijeval naiste üksiksõidus võistelda, aga võistkonnavõistluse medalitseremooniat pole siiani peetud. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on korduvalt öelnud, et lõplikud tulemused selguvad alles pärast Valijeva juhtumi lahendamist ja seetõttu ei saa enne ka medaleid jagada. Kui Venemaa tulemus tühistatakse, tõuseb USA kullale, Jaapan hõbedale ning Kanada pronksile.

"Möödunud on 595 päeva sellest, kui mina ja mu tiimikaaslased võitsime olümpialt medali. Me pole neid medaleid siiani kätte saanud," ütles Zhou esmaspäeval tehtud avalduses. "Nagu meie tühjad medalikarbid näitavad, veab ülemaailmne anti-dopingu süsteem sportlasi alt."

Zhou lisas, et kui neile lõpuks tagantjärele medalitseremoonia tehakse, sümboliseerib see nii ROK-i, CAS-i kui Venemaa anti-dopingu agentuuri (RUSADA) suuri eksimusi. Zhou kritiseeris, et olümpiamängudest on möödas 19 kuud ja selle aja jooksul pole talle ja tema võistkonnakaaslastele praktiliselt midagi teada antud. "Meil pole mingit põhjust arvata, et meie eest seistakse," ütles ta.

Zhou ütles, et venelasi poleks üldse tohtinud olümpiamängudele lubada, kuna nende riiklik dopinguprogramm on kõikidele teada. "Mina ja mu tiimikaaslased oleme kursis teiste Venemaa uisutajate laiaulatusliku dopingutarvitamisega," teatas Zhou. "Paraku ei tohiks see kedagi üllatada, arvestades et Venemaal hoolitseb spordi puhtuse eest endiselt agentuur, mis ise antidopingu nõuetele ei vasta."

Zhou süüdistustele vastas ka RUSADA: "Teise sportlase või sportlaste rikkumistest teadmine, aga neist mitte teavitamine on samuti dopinguvastaste reeglite rikkumine. Inimesed, kes teavad, et keegi tarvitab keelatud aineid, aga ei anna sellest antidopinguorganisatsioonidele teada, on ka ise süüdi."

CAS arutab Valijeva juhtumit 26.-29. septembrini. CAS-i teatel on istung kinnine, võimaliku otsuse kuupäeva pole teada antud.

Zhou ütles, et tema ja ka teised USA uisutajad küsisid, kas võiksid istungile kohapeale minna, kuid ka neile öeldi, et tegemist on kinnise istungiga. "Avatud ja läbipaistev istung aitaks sportlastel mõista, miks on see asi nii kaua veninud," selgitas Zhou. "Läbipaistvus aitas taastada usaldust dopinguvastasesse võitlusesse, mis on praeguseks sportlaste silmis usalduse kaotanud."

Valijeva asjus pöördusid CAS-i nii rahvusvaheline antidoping (WADA), Venemaa antidoping, rahvusvaheline uisuliit (ISU) kui ka sportlane ise.

Valijeva andis positiivse proovi 2021. aasta 25. detsembril Venemaa meistrivõistlustel, aga proovi tulemused avaldati alles eelmise aasta veebruaris päev pärast seda, kui Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale.

Toona vaid 15-aastase Valijeva dopinguproov näitas keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi. Valijeva põhjendas olümpia ajal, et keelatud aine sattus tema organismi, kuna jõi samast veeklaasist vanaisaga, kes seda südameravimit tarvitab.

Tänavu jaanuaris tunnistas RUSADA dopingureeglite rikkumise akti, kuid organisatsiooni tõlgendusel ei olnud siinkohal sportlase süüd ega hooletust. Seega piirdus karistus üksnes Valijeva tulemuse tühistamisega toonastel Venemaa meistrivõistlustel.

Veebruaris teatasid nii WADA kui ISU, et pole venelaste otsusega nõus ning pöördusid spordikohtusse. ISU avalduses seisis, et nad paluvad CAS-i äranägemisel määratud pikkusega võistluskeeldu ja Valijeva tulemuste tühistamist sel perioodil, WADA aga nõuab nelja-aastast võistluskeeldu.

Ootamatu sammuna pöördus seejärel CAS-i poole ka RUSADA ise, paludes, et spordikohus otsustaks iluuisutaja karistuse üle.