CAS: Valijeva võib Pekingi OM-il üksiksõidus võistelda

Rahvusvahelise testimisagentuuri ITA teatel leiti Valijeva organismist detsembris keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi. Kuna proov võeti enne olümpiamänge, oli otsustusõigus Venemaa antidopinguagentuuril (RUSADA), mitte rahvusvahelisel olümpiakomiteel ROK-il; 9. veebruaril andis Valijeva RUSADA distsiplinaarkomisjonile selgitusi ja samal õhtul otsustas RUSADA tema ajutise keelu tühistada.

ROK ja üleilmne antidopinguagentuur WADA vaidlustasid RUSADA otsuse reedel, rahvusvaheline uisuliit ISU laupäeva hommikul. CAS pidas oma istungi pühapäeval ning teatas päev hiljem, et Valijeva võib siiski teisipäeval algavas naiste üksiksõidus osaleda.

Paneeli juhtis spordiadvokaadina enam kui 20 aastat töötanud itaallane Fabio Iudica, vahekohtunikeks olid sloveen Vesna Bergant Rakocevic ja ameeriklane Jeffrey Benz, kes on töötanud mitmete venelaste dopingukaasuste juures.

CAS toonitas otsust avalikustades, et Valijeva kuulub oma vanuse tõttu WADA koodeksi alusel n-ö "kaitstud isikute" sekka.

"Paneel võttis arvesse aususe, proportsionaalsuse ja korvamatu kahju tekitamise aluspõhimõtteid. Sportlane ei andnud Pekingi olümpiamängudel positiivset dopinguproovi ja võtta temalt võimalus OM-il edasi võistelda tekitaks talle korvamatut kahju," kirjutas CAS esmaspäeval.

Lisaks toonitas CAS, et proovi andmise ja selle tulemusest teavitamise vahele jäi liialt pikk aeg, mis ei ole olümpiamängudel võistlemiseks valmistuva sportlase süü.

Lõplik otsus dopingureeglite rikkumise osas tehakse hiljem.

Rahvusvahelise olümpiakomitee esindaja Mark Adams ütles enne CAS-i otsuse avalikuks tulemist, et võistkonnavõistluse, kus Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise võidule, medalite saatus selgub ilmselt pärast olümpiat. "See ei leia tõenäoliselt nende mängude ajal lahendit. See on kahetsusväärne, aga peame protsessi järgima," ütles Adams.