Kremli pressiesindaja Peskov: meie toetame Valijevat

Pekingi taliolümpiamängudel on 15-aastane Venemaa iluuisutaja Kamilla Valijeva sattunud dopingskandaali keskmesse. Iluuisutaja kaitseks võttis sõna Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

Rahvusvaheline testimisagentuur (ITA) kinnitas reedel, et iluuisutamise naiste üksiksõidu kullafavoriit Kamilla Valijeva andis detsembris positiivse dopinguproovi. Valijeva organismist leiti keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi. Trimetatsidiini kasutatakse peamiselt stenokardia ehk rinnaangiini raviks, samuti saab sellega leevendada veresoontest põhjustatud nägemishäireid ja peavalu.

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on tegemist arusaamatusega ning Peskov kutsus üles inimesi Valijevat toetama. "Meie igal juhul toetame Kamilla Valijevat ja julgustame kõiki teda toetama. Meil on Kamillale kindel sõnum: ära peida ennast, sa oled venelanna. Mine võistlema ja näita kõikidele koht kätte," ütles Peskov pressiteate vahendusel.

"Me oleme veendunud, et tegemist on suure arusaamatusega. Meie praegu ootame. Las spordiametnikud teevad oma tööd ja selgitavad välja, mis juhtus. Muidugi tekitab küsimusi, miks Valijeva proovi tulemus praegu avaldati," lisas Peskov.

Valijeva osalemine naiste üksiksõidus on hetkel veel selgusetu. Kuna venelanna proov võeti enne olümpiamänge, otsustab Valijeva osalemise üle Venemaa antidopinguagentuur (RUSADA), mitte Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK). 9. veebruaril andis Valijeva RUSADA distsiplinaarkomisjonile selgitusi ja samal õhtul otsustas RUSADA tema ajutise keelu tühistada.

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) esitas Rahvusvahelisele Spordiarbitraaži (CAS) kohtule apellatsiooni, et tühistada Venemaa antidopinguagentuuri (RUSADA) otsus. CAS avaldab oma otsuse esmaspäeval.

Valijeva osales Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel, aidates Venemaa olümpiakomitee võistkonna kullale. Medalitseremoonia on aga noore iluuisustaari positiivse proovi tõttu viibinud.

Naiste üksiksõit on kavas 15. ja 17. veebruaril.