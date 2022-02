NYT: Valijeva dopinguproovis oli kolm südameravimit

Ajalehe New York Times teatel avastati iluuisutaja Kamilla Valijeva dopinguproovist lisaks keelatud trimetasidiinile veel kaks südameraviks mõeldud ainet, mis küll ei ole keelatud ainete nimekrijas.

Väljaanne toetus Valijeva juhtumi ülekuulamismaterjalidele ja ühe protsessiga seotud allika kinnitusele, mille kohaselt avastati ka hüpokseeni ja L-karnitiini jälgi.

"See on ainete kolmik - kaks neist on lubatud ja ühte ei ole lubatud," kommenteeris USA antidopingu (USADA) tegevjuht Travis Tygart raportis. Tema sõnul suurendab selline kombinatsioon vastupidavust, vähendab väsimust ja tõhustab hapnikutarbimist.

Valijeva võistleb hetkel Pekingi olümpiamängudel naiste üksiksõidus, kuigi tema 25. detsembril antud dopinguproov osutus positiivseks. Kuna aga tegemist on alaealise sportlasega ja juhtum ei ole lahendust leidnud, lubas rahvusvaheline spordikohus ajutisest võistluskeelust hoiduda.

Teisipäeval avaldas rahvusvahelise olümpiakomitee distsiplinaarkomisjoni liige Denis Oswald, et venelanna kaitsemeeskonna teatel võis keelatud aine sportlase organismi sattuda siis, kui Valijeva jagas joogiklaasi oma südamehaige vanaisaga.

Pekingi olümpiamängude naiste üksiksõidu tulemused ei leia aga enne kinnitamist, kui juhtum on lahendatud ja kui Valijeva peaks jõudma kokkuvõttes esikolmikusse, siis ei toimu ka medalitseremooniat.