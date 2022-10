USA uisutaja Valijeva juhtumist: masendav, et kõike katab saladuseloor

RUSADA kommenteeris reedel avaldatud teates, et nad ei avalda kuulamiste kuupäeva, otsust ega muid üksikasju Valijeva kaitstud isiku staatuse tõttu. Valijeva oli proovi andmise ajal 15-aastane ja seega maailma dopinguvastase koodeksi kohaselt "kaitstud isik".

Valijeva andis positiivse proovi eelmise aasta detsembri lõpus Venemaa meistrivõistlustel, kui tema proovist leiti keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi. Proovi tulemused avaldati alles tänavuse aasta veebruaris, päev pärast seda kui Valijeva aitas Venemaa Olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale.

Valijeva dopingujuhtumi tõttu on aga võistkonnavõistluse tulemused endiselt mitteametlikud ja medalid siiani jagamata. Venemaa Olümpiakomitee koondise järel sai Pekingis teise koha USA, venelaste tulemuste tühistamisel tõuseksid nemad kullale.

"See kõik on olnud väga masendav. Tohutult suur pettumus, et nüüd, kaheksa kuud hiljem oleme endiselt olukorras, kus kõike katab saladuseloor," ütles Bates. "Kõige aluseks peaks olema läbipaistvus ja mitte ainult avalikkuse jaoks, vaid eelkõige nendele sportlastele, kes on ise sellega seotud olnud."

Bates ja tema paariline Madison Chock võtsid üllatuslikult jäätantsu vabatantsus Venemaa paari ees esikoha ja kindlustasid ameeriklaste teist kohta enne viimast ala ehk naiste vabakava, kui Valijeva oli teistest mäekõrguselt üle ja tõi venelastele ameeriklaste ees kulla.

"Kogu see situatsioon on olnud suur pettumus ja see pettumus kasvab iga päeva ja kuuga, kuna mingit lahendust ei paista. Hiljutine RUSADA teade, et nad ei avalda uurimise tulemusi, kasvatab seda pettumust veelgi," nentis Bates. "Meie ja ka kõik teised lihtsalt ootame."

USA järel lõpetas kolmandal kohal Jaapan ja esimesena jäi medalita Kanada, aga kui venelaste tulemus tühistatakse, moodustaksid nemad esikolmiku. "Umbes 19 sportlast ootab enda medalit, me kõik uisutasime puhtana ja ma arvan, et oleme kogu selle aja jooksul niigi aupaklikult vaiksed olnud," pahandas Bates.

Maailma antidopinguagentuur (WADA) soovitas RUSADA-l ümber mõelda ja enda otsus siiski avaldada, aga just WADA enda reeglite tõttu pole venelastel kohustust seda teha.