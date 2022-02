Kamila Valijeva kommenteeris spordikohtu otsust

Esmaspäeval otsustas CAS, et detsembris positiivse dopinguproovi andnud Venemaa olümpiakomitee iluuisutaja Kamila Valijeva võib siiski Pekingi olümpiamängudel naiste üksiksõidus osaleda.

"Viimased päevad on minu jaoks olnud väga keerulised, mul pole enam mingeid emotsioone. Olen otsuse üle õnnelik, kuid samas ka emotsionaalselt väsinud," ütles Valijeva Venemaa telekanalile Pervõi Kanal. "Samal ajal on mul hea meel olla olümpial ja esindada oma riiki. Loodetavasti suudan end võistluseks häälestada võimalikult hästi ja teha oma tulemuse."

Valijeva avaldas, et viibis CAS-i istungil kokku seitse tundi. "Meil oli üks 20-minutiline paus. Ma lihtsalt istusin ja vaatasin. See oli väga keeruline, kuid ilmselgelt midagi, millega ma pidin tegelema."

Iluuisutaja sõnul on ta viimastel päevadel saanud palju toetussõnumeid. "Kui ma avan Instagrami, siis ma näen kui palju häid soove ja sõnumeid on mulle saadetud. Nägin isegi Moskvas reklaamtahvleid kirjaga "Kamila, me oleme sinuga". See on väga kena. Nii raskel ajal on see toetus mulle väga oluline."

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas pärast CAS-i otsust, et juhul kui Valijeva pääseb naiste üksiksõidus pjedestaalile, siis jäetakse medalitseremoonia ära.

Naiste lühikava võistlus algab teisipäeval Eesti aja järgi kell 12.00. Vabakava toimub neljapäeval algusega kell 12.00.