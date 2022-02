Valijeva juhtum tekitab teravust, OM-kuld Witt ründas venelanna treenereid

Rahvusvahelise testimisagentuuri ITA teatel leiti Valijeva organismist detsembris keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi. Kuna proov võeti enne olümpiamänge, oli otsustusõigus Venemaa antidopinguagentuuril (RUSADA), mitte ROK-il; 9. veebruaril andis Valijeva RUSADA distsiplinaarkomisjonile selgitusi ja samal õhtul otsustas RUSADA tema ajutise keelu tühistada.

Valijeva osales Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel, aidates Venemaa olümpiakomitee võistkonna kullale. See, kas Valijeva saab Pekingis naiste üksiksõidus võistelda, otsustatakse Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) kiiristungil, kuna ITA ja ROK otsustasid RUSADA otsuse vaidlustada.

Reedel kirjutas Venemaa uudisteagentuur TASS, et kuna Valijeva on alaealine, on RUSADA algatanud uurimise Valijeva taustajõudude osas. "Uurimise peamine eesmärk on "kaitstava isiku" huvides avastada kõik detailid võimalike antidopingureeglite rikkumiste kohta," kirjutas organisatsioon.

Noore sportlase treeneriks on iluuisutamismaailma kuulsamaid juhendajaid Eteri Tutberidze, kelle käe all on lisaks Valijevale treeninud või treenivad veel Alina Zagitova, Jevgenia Medvedeva, Anna Štšerbakova, Aleksandra Trussova, Aljona Kostornaja, Morisi Kvitelashvili ning Jevgenia Tarassova - Vladimir Morozov. Lisaks kuuluvad Valijeva tiimi treenerid Daniil Gleikhengauz ning Sergei Dudakov.

Reedel tegi sel teemal terava avalduse ka kahekordne olümpiavõitja Katarina Witt. "Kui see on tõde, ei saa seda, mida nad teadlikult talle tegid, üle trumbata ükski ebainimlik tegu," kirjutas Witt oma sotsiaalmeedias. "See paneb minu kui sportlase südame lõputult nutma. Viimased kohutavad olümpia uisu-uudised on mind südamest liigutanud. Kamilla Valijeva on noor tüdruk, lapsgeenius, kelle äärmiselt rasked kavad ja graatsia on kogu maailma liigutanud. Alles 15-aastaselt, alaealisena, sõltub ta täiskasvanutest ja tema ei ole süüdi," lisas sakslanna.

"Sportlasena järgid alati oma usaldusisikute nõu. Praegusel juhul on ta ilmselt kuulanud oma treenereid ja meditsiinilist personali. See on häbiväärne ja vastutavad täiskasvanud peaks igaveseks spordi juurest eemaldama," ütles Witt.

ITA sõnul andis Valijeva positiivse proovi 25. detsembril Venemaa meistrivõistlustel, aga WADA akrediteeritud labor Stockholmis teatas halvast analüütilisest leiust alles 8. veebruaril. Reedel AFP-le antud intervjuus küsis USA antidopingu USADA pealik Travis Tygart, kuidas on võimalik, et Valijeva positiivne proov tuli ilmsiks alles kuus nädalat hiljem.

"See on katastroofiline läbikukkumine süsteemi poolt, mis peaks kaitsma avalikkust, olümpiamängude usaldusväärsust ja samas võistelnud puhtaid sportlasi," sõnas Tygart. "Seda ei oleks pidanud juhtuma. See on andestamatu."

Et RUSADA otsustas noore venelanna ajutise võistluskeelu tühistada, ei tekitanud Tygarti sõnul temas hämmastust. "See ei tohiks kedagi šokeerida: RUSADA aitas sportlastel oma testide tulemusi varjata ning oli riikliku dopingusüsteemi keskmes. Ma ei suuda ette kujutada fakte, mis lubaks sellist tüüpi ravimi - sellisele sportlasele - puhul ajutise võistluskeelu tühistamist," lisas Tygart.

Küll näitas USADA pealik poolehoidu Valijevale endale, keda ta nimetas "süsteemi hammasrataste vahele jäänud sportlaseks".