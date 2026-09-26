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Peetson: töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maksim Paskotši sõnul tõi 1:1 viigi distsiplineeritud mäng.

"Ma arvan, et võib rahule jääda," tõdes Islandile oma karjääri teise koondisevärava löönud Paskotši ERR-iga rääkides. "Oli näha, et meil oli veel võimalusi, meil oli jõudu eespool neid momente tekitada. Kui enne mängu oleks meile võõrsil Islandi vastu punkti pakutud, oleksime kindlasti rahul," kinnitas kaitsja.

"Isegi, kui olime kaotusseisus, jätkasime mängimist, pressimist, jooksmist. See oli ülitähtis, et tegime koos, mitte et mingid vennad oleks puhanud. See ühtsus ja koostöö aitas meid kindlasti," lisas ta.

Island lõi mängu avavärava avapoolaja viimasel minutil, Eesti vastas 64. minutil, kui Paskotši lõi peaga väravasse Peetsoni vasakult äärelt antud täpse tsenderduse. "Seal oli pikk aut vaja panna ja kuna minu ülesanne on seda teha, siis ma seal olin. Pall tuli tagasi, oli vaja see kasti panna, palju mehi oli karistusalas," selgitas värava toonud olukorda Peetson.

"Kaitses tegime väga tubli ja kõva tööpäeva," jätkas Peetson. "Tegelikult neil väga palju sajaprotsendilisi võimalusi ei tekkinud, olime distsiplineeritud ja meestel lähedal, välja arvatud värava puhul, aga suures plaanis suutsime neid enda väravast eemal hoida. Punktiga võõrsil Islandi vastu võib rahul olla, aga töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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