WADA: Valijeva positiivse proovi viibimises on süüdi venelased ise

CAS teatas esmaspäeval, et ei rahulda WADA, rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i ega üleilmse uisuliidu ISU apellatsiooni ning lubab 15-aastasel Valijeval teisipäeval algavas naiste üksiksõidus osaleda. CAS toonitas otsust avalikustades, et Valijeva kuulub oma vanuse tõttu WADA koodeksi alusel n-ö kaitstud isikute sekka.

WADA kirjutas esmaspäeva lõunal oma vastulauses, et on spordikohtu otsuses pettunud. "WADA esitas apellatsiooni tuginedes arvamusel, et [Venemaa antidoping] RUSADA ei käitunud sportlase ajutist võistluskeeldu tühistades antidopingu koodeksist lähtuvalt. Ilmneb, et CAS ei kohaldanud otsust tehes koodeksit, mis ei luba kohustuslike ajutiste võistluskeeldude määramisel teha erandeid "kaitstud isikutele", sealhulgas alaealistele," kirjutas WADA.

Lisaks toonitas CAS, et proovi andmise ja selle tulemusest teavitamise vahele jäi liialt pikk aeg, nimelt andis Valijeva positiivse proovi 25. detsembril, WADA akrediteeritud labor Stockholmis teatas halvast analüütilisest leiust 8. veebruaril.

"Mis puudutab sportlase dopinguproovi analüüsi, eeldab WADA alati, et antidopinguorganisatsioonid teevad laboratooriumitega koostööd, et suurvõistlustele, nagu olümpiamängudele, sõitvate sportlaste proovid töötataks läbi kiirkorras. WADA-le jagatud informatsiooni põhjal ei märkinud RUSADA kõnealust proovi Stockholmi laboratooriumisse saates esmatähtsaks. See tähendas, et laboratoorium ei teadnud, et proovi peab kiirkorras analüüsima," vastas WADA.