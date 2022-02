Venemaa olümpiakomitee: Valijeva proovid olid EM-il ja Pekingis negatiivsed

Rahvusvaheline testimisagentuur (ITA) kinnitas, et 15-aastane Venemaa iluuisutaja Kamilla Valijeva andis detsembris positiivse dopinguproovi. Venemaa olümpiakomitee ütles oma reedeses avalduses, et Valijeva dopinguproovid olid jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel ja on olnud nüüd Pekingi taliolümpia ajal negatiivsed.