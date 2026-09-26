TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud Zellit murda, Pärnu võitis

TalTech võitis ligi 800-pealise kodupubliku ees avaveerandi 27:18, aga jäi teisel perioodil viieks ja pooleks minutiks nullile ning teist päeva järjest Eestis mänginud Zelli läks selle aja jooksul 37:36 juhtima. Külalised alustasid teist poolaega 12:2 vahespurdiga ning haarasid 51:39 edu, aga kodumeeskond tuli mängu tagasi ning jõudis kolm minutit enne mängu lõppu taas viigini.

Minut enne lõpusireeni tabas meeskonna kapten Oliver Metsalu tagasihüppelt viske, mis viis TalTechi 70:68 juhtima, aga endine Kalev/Cramo mängujuht Ben Shungu tabas siis Zelli rünnakul kaugviske ja meelitas seejärel Jaan Puidetilt välja ründevea. Shungu ja Ivan Tkatšenko tabasid viimase 20 sekundi jooksul oma vabavisked, TalTech sai läbi rõnga neljast kolm ja nii suurenes vahe neljale punktile.

Hea mängu teinud Metsalu tabas oma kümnest viskest kaheksa ja lõpetas kohtumise 19 punktiga, Gregor Ilves lisas 13 ja Jorgen Rikberg 11 punkti. Üleplatsimeheks kerkis Tony Perkins 28 punktiga. Võtmekohaks jäid vabavisked: TalTech suutis kodusaalis oma 26 vabaviskest realiseerida 12, Zellil jäi näitaja 19/21, sealjuures tabas Perkins 12-st 11.

Samal ajal oli Pärnusse mänuguks Liepaja vastu kogunenud veidi üle 800 pealtvaataja ning nende rõõmuks lõppes tasavägine kohtumine pärnakate 76:73 võiduga. Pärnu ei suutnud kordagi lõplikult eest minna, kuigi Liepaja juhtis viimast korda teise veerandaja alguses seisul 20:18. Mängu lõpus oli kodumeeskond siiski kindel ja teenis oma hooaja avamängus kolmepunktilise võidu.

Selleks hooajaks tagasi kodulinna naasnud Mihkel Kirves panustas võitu 18 punkti, üheksa lauapalli ja viie resultatiivse sööduga, Ilija Sidorov lisas 17 punkti. Ka Pärnu oli hädas vabavisetega, kui 22 katsest läbisid rõnga 11 vabaviset. Pärnakate viskeprotsent väljakult oli mängu lõpuks 39 (29/73). Liepaja eest tegi debüüdi Ivo Van Tamm, kes kogus 30 minutiga 11 punkti ja üheksa lauapalli.