Pekingis dopinguskandaali sattunud Valijeva naaseb võistlustulle

Eelmise aasta detsembris positiivse dopinguproovi andnud Valijeva ei saa kolmapäeval algavatel iluuisutamise maailmameistrivõistlustel osaleda, kuna Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) määras märtsi alguses Venemaa ja Valgevene sportlastele rahvusvahelistel võistlusel osalemise keelu.

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) ega Vene antidopinguagentuur (Rusada) pole Valijevale positiivse dopinguproovi tõttu veel võistluskeeldu määranud, mistõttu saab noor venelanna osaleda Saranskis toimuval Pervõi Kanali võistlusel. Vene meedia sõnul langetab Rusada oma otsuse järgmise kuue kuu jooksul.

"Pervõi Kanali võistlus toimub MM-iga samal nädalal. On see juhuslik või mitte? Otsustage ise," kommenteeris võistlust Vene uisuliidu president Aleksandr Gorškov, vahendab The Guardian.

Lisaks Valijevale tulevad jääle ka Pekingis naisüksiksõidus võidutsenud Anna Štšerbakova, jäätantsus hõbedale tulnud Viktoria Sinitsina ja Nikita Katsalapov, paarissõidus hõbemedali pälvinud Jevgenia Tarasova ja Vladimir Morozov, võistkondlikus võistluses kulla pälvinud Mark Kondratjuk ning 2015. aastal maailma ja Euroopa meistriks tulnud Jelizaveta Tuktamõševa.