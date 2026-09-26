Lauri Sild sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu

Võisteldi Lõuna-Eestile väga sarnasel maastikutüübil, kus teevalikutes on oluline arvestada kohati väga halva nähtavuse ja läbitavusega. Meeste 6,4 km pikkusel rajal ei jätnud kahe päeva eest tavarajal võitnud norralane, maailma esinumber Kasper Harlem Fosser konkurentidele mingit võimalust. Kohe stardist surus ta gaasipedaali põhja ja ei teinud rajal ühtegi märkimisväärset viga, vahendab Eesti orienteerumisliit pressiteates.

Raja avakolmandiku järel oli ta kinni püüdnud neli minutit enne teda startinud tšehhi Thomas Krivda ning finiši eel jõudis ta järele kaks minutit varem startinud šveitslasele Fabian Aebersoldile, kes tavarajal tema järel hõbeda võitis. Finišisse jõudis šveitslane sekund enne Fosserit, see tähendas talle kaotust 1.59 ja pronksmedalit, sest hõbeda pälvis suurepärase soolojooksu teinud rootslane Anton Johansson (+1.34), kelle auhinnakapis on varasemast juba 2022. aasta lühiraja EM-hõbe Rakverest ja mullune MM-hõbe Kuopiost.

Eesti koondisest pääsesid A-finaali neli meest – Ossi Rasmus Priks, Jürgen Joonas, Timo Sild ja Lauri Sild. Kõige ladusama jooksu tegi neist Lauri Sild, kes läbis raja tehniliselt puhtalt ja sai lõpuprotokolli kirja 19. koha (+4.17), Timo Sild tegi raja alguses ca 30-sekundilise vea, kuid sai siis oma õige kaardilugemise rütmi kätte ja lõpetas 22. kohaga (+4.42). Jürgen Joonas alustas jooksu väga hästi ja oli neljandale kontrollpunktile lähenedes Eesti meestest kõige parimal positsioonil, kuid jooksis punktist napilt mööda ja kaotas siis selle punkti otsingutel tervelt neli minutit. Seejärel liikus ta lõpuni tempokalt koos talle nelja minutiga järele jõudnud prantslase Quentin Moulet'ga ning parandas oma kohta 61-lt 43-ks (+7.21). Võistlejaterivi eesotsas startinud Ossi Rasmus Priks tegi kolm suuremat viga ja lõpetas 71. kohal (+15.50).

"Jooks õnnestus tehniliselt päris hästi, ehkki kohati esines pisut ebakindlust, kui maastikul ei õnnestunud tiheda taimestiku tõttu näha pinnavorme, mida lootsin märgata," kommenteeris Lauri Sild. "Lõunaeestlasele on see maastik väga kodune, kahju ainult, et raja viimane kolmandik oli tehniliselt lihtsavõitu, minu võimalused oleksid olnud suuremad, kui rada olnuks lõpuni tehniliselt keeruline."

"Sattusin kolmandasse punkti joostes paralleelsituatsiooni ja lugesin ennast kaardil valesse kohta," sõnas Timo Sild. "Kaotasin seal kindlasti poole minuti jagu aega, see lõi natuke rööpast välja ja olin seejärel ebakindel ka neljanda punkti läbimisel. Pärast seda laabus orienteerumine lõpuni. Jooksujaksu oli täna rohkem kui tavarajal, aga seal väänatud jalg ei lubanud mul eile üldse joosta, täna hommikul oli küll parem, aga pidin siiski valuvaigisteid võtma. Eks võistluse ajal teeb muidugi adrenaliin ka oma töö, nii et siis selliseid probleeme ei märkagi."

Naistest tuli Euroopa meistriks rootslanna Hanna Ludberg, hõbeda pälvis norralanna Pia Young Vik (+0.16) ja pronksi soomlanna Venla Harju (+0.43). Suurfavoriidid Simona Aebersold (Šveits) ja Tove Alexandersson (Rootsi) tegid rajal väga suuri vigu ning lõpetasid vastavalt kuuenda (+2.45) ja 39. (+7.05) kohaga.

B-finaalides jooksnud eestlaste tulemused: 5. Marianne Haug (+1.15), 7. Kristo Heinmann (+3.19), 19. Margret Zimmermann (+5.53), 23. Maria Eller (+7.42), 25. Sigrid Ruul (+8.15), 38. Kenny Kivikas (+10.41)