Henn: natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust

Eesti ainsa värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maksim Paskotši, aga suurepärase partii tegi ka Islandi väravavaht Hakon Valdimarsson, kes tõrjus nii Kevor Palumetsa kui Mihkel Ainsalu löögid ning ka Palumetsa penalti.

"Mängus oli perioode, kus ma isegi tundsin kõrvalt vaadates, et olime parem meeskond," tõdes Henn lõpuvile järel ERR-iga rääkides. "Lõime selgeid võimalusi rohkem, neil oli sabinaid ja poolvõimalusi, aga meil oli paar-kolm väga selget võimalust, millest on natuke kahju. Nemad tulevad B-tasandilt ja mängisid kodus: peame selle vastu võtma," lisas peatreener.

Eesti kaitsjatel oli laupäeval pikk ja võitluslik tööpäev, Island toimetas külalismeeskonna karistusalla hulgaliselt tsenderdusi. "Nad on hea, mitmekülgne meeskond, oli näha, kuidas nad proovisid ka keskelt kombineerida. Nad viivad päris palju jõudu üles ja neil on seal hea jalaga mehed, päris rahul me sellega ei ole, et lasime pallid kasti viia. See, et pall seal ääres on, ei ole nii suur probleem, aga olid momendid, kus nad tulid liiga lihtsasti kasti. Näeme, kus saame parandada," kinnitas Henn.

Mängu viimaseks veerandtunniks tõi Henn ette platsile ka Joonas Tamme. "Tundsime pingil, et meil on võimalik riske võtta. Nägime, et ees on vaja jõudu ja füüsilisust, äkki saab kuskil jooksu või tuleb standardolukord. Ei tahtnud kaitsvat vahetust teha, pigem tõime ette võimsa kuju," selgitas koondise peatreener.