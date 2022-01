Petrõkina teenis kodusel EM-il kaheksanda koha, Valijeva sai kindla võidu

Lühikavas 90,45 punktiga uue maailmarekordi püstitanud 15-aastane Valijeva kogus vabakavas 168,61 punkti ehk krooniti Euroopa meistriks koondskooriga 259,06 silma. Maailmarekordist jäi seekord puudu 13,65 punkti.

Lühikava järel neljas olnud Anna Štšerbakova nihutas vabakavas oma isikliku rekordi 168,37 punktile ja sai 237,42 punktiga hõbemedali, ka pronksi võitis venelanna, kui Aleksandra Trussova kogus 234,36 punkti. Vabakava eel teine olnud belglanna Loena Hendrickx jäi lõpuks esimesena medalita, kogudes 207,97 punkti.

Niina Petrõkina teenis vabakavas isiklikku rekordit tähistavad 128,77 punkti, Eva-Lotta Kiibuse saagiks jäi seekord 112,48 punkti. Petrõkina eelmine vabakava isiklik rekord oli novembris Varssavis kogutud 123,94 punkti, Kiibuse tippmark on tema laupäevasest esitusest 25,03 silma parem.

Eesti meister Petrõkina kogus kahe kava koondsummana 187,07 punkti, mis jääb 1,79 punktiga alla tema senisele isiklikule rekordile. Kiibuse saagiks jäi kodusel EM-il 171,64 punkti. Petrõkinale andis see kaheksanda ja Kiibusele 11. koha.

Enne võistlust:

Lühikavas tegi suurepärase etteaste 15-aastane Kamilla Valijeva, kes püstitas uue maailmarekordi, kogudes kohtunikelt neljapäeval 90,45 punkti.

Teisena lõpetas lühikavas isiklikku rekordit parandanud belglanna Loena Hendrickx, kes kogus 76,25 punkti ja kolmanda koha teenis venelanna Aleksandra Trussova 75,13 punktiga.

Eva-Lotta Kiibus sai 59,16 punktiga 15. koha. "Ma arvan, et kohtunikud andsid õiglase hinnangu. Olen rahul sellega, et suutsin ülejäänud elemendid kokku võtta ja ära teha. Muidugi ma ei ole rahul selle eksimusega, mis tuli, sest see polnud tehniline eksimus, vaid vaimne. Minu enda mõtted segasid. Närvipinge oli tavapärasest võistlusnärvist grammi võrra vängem," rääkis Kiibus lühikava järel.

Valitsev Eesti meister Niina Petrõkina teenis 58,30 punktiga 17. koha. "Olen rõõmus, et saan laupäeval ka vabakavas sõita, aga ei ole rahul sellega, et ma ei teinud kõike nii nagu planeerisin," ütles Petrõkina.