CAS Valijeva kaasust ilmselt enne augustit arutama ei hakka

"Praegu jätkub kirjalike materjalide edastamine. Kõik osapooled leppisid kokku, et pikendame tavapäraseid tähtaegu," ütles CAS-i pressiesindaja Venemaa meediale. "Istungi kuupäev pannakse paika siis, kui tunnistajate ja ekspertide nimekirjad on esitatud. On vähetõenäoline, et istung toimub enne selle aasta augustit. Kui kuupäev on paigas, teavitatakse sellest ametlikult CAS-i kodulehel."

Nüüdseks juba 17-aastane Valijeva andis positiivse proovi 2021. aasta 25. detsembril Venemaa meistrivõistlustel, aga proovi tulemused avaldati alles eelmise aasta veebruaris päev pärast seda, kui Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale. Toona vaid 15-aastase Valijeva dopinguproov näitas keelatud südemeravimi trimetatsidiini jälgi. Valijeva põhjendas olümpia ajal, et keelatud aine sattus tema organismi, kuna jõi samast veeklaasist vanaisaga, kes seda südameravimit tarvitab.

Tänavu jaanuaris tunnistas RUSADA dopingureeglite rikkumise akti, kuid organisatsiooni tõlgendusel ei olnud siinkohal sportlase süüd ega hooletust. Seega piirdus karistus üksnes Valijeva tulemuse tühistamisega toonastel Venemaa meistrivõistlustel.

Veebruaris teatasid nii Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) kui Rahvusvaheline Uisuliit (ISU), et pole venelaste otsusega nõus ning pöördusid spordikohtusse. ISU avalduses seisis, et nad paluvad CAS-i äranägemisel määratud pikkusega võistluskeeldu ja Valijeva tulemuste tühistamist sel perioodil, WADA aga nõuab nelja-aastast võistluskeeldu.

Ootamatu sammuna pöördus seejärel CAS-i poole ka RUSADA ise, paludes, et spordikohus otsustaks iluuisutaja karistuse üle.

Valijeva juhtumi tõttu pole Pekingi olümpia võistkonnavõistluse medaleid siiani jagatud. Venemaa olümpiakomitee võistkonna järel sai teise koha USA ja kolmanda Jaapan. Kui aga Venemaa tulemus tühistatakse, tõuseb USA kullale, Jaapan hõbedale ning Kanada pronksile. Praeguseks on sportlased enda medaleid pidanud ootama juba üle aasta.