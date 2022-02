Ametlik: 15-aastane Valijeva andis detsembris positiivse dopinguproovi

Rahvusvaheline testimisagentuur (ITA) kinnitas, et 15-aastane Venemaa iluuisutaja Kamilla Valijeva andis detsembris positiivse dopinguproovi.

ITA teatel leiti Valijeva organismist keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi.

ITA noomis, et alla 16-aastaseid sportlasi peaks kaitsma ja nende proove ei tohiks avalikkusega jagada, kuid meedia tõi Valijeva nime avalikkuse ette ja seetõttu on ka nemad sunnitud kommenteerima. "Sportlane andis positiivse proovi 25. detsembril Venemaa meistrivõistlustel. WADA akrediteeritud labor Stockholmis teatas 8. veebruaril, et proovis oli halb analüütiline leid," seisis ITA avalduses. "Seejärel määras RUSADA koheselt sportlasele ajutise võistluskeelu."

Kuna proov võeti enne olümpiamänge, on otsustusõigus Venemaa antidopinguagentuuril (RUSADA), mitte ROK-il. 9. veebruaril andis Valijeva RUSADA distsiplinaarkomisjonile selgitusi ja samal õhtul otsustas RUSADA tema ajutise keelu tühistada. Mis põhjustel nii otsustati, pole RUSADA veel avalikustanud.

Valijeva osales Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel, aidates Venemaa olümpiakomitee võistkonna kullale. Medalitseremoonia on aga noore iluuisustaari positiivse proovi tõttu viibinud. See, kas Valijeva saab Pekingis naiste üksiksõidus võistelda, otsustatakse Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) kiiristungil, kuna ITA ja ROK otsustasid RUSADA otsuse vaidlustada.

Mis saab Pekingi olümpiamängude võistkonnavõistluse tulemustest, otsustab Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) pärast Valijeva kaasuse lahendust CAS-is.