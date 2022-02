Hernits Valijevast: see süsteem jätab maha nii palju katkiseid inimesi

Detsembris positiivse dopinguproovi andnud Valijeva sai rahvusvaheliselt spordiarbitraažilt õiguse Pekingi OM-il naiste üksiksõidus võistelda, aga tema juhtum leiab lahenduse pärast olümpia lõppu ehk kui venelanna peaks vabakava järel esikolmikusse tulema, jääb medalitseremoonia ära. Samal põhjusel on viibinud ka võistkonnavõistluse, kus Valijeva aitas Venemaa Olümpiakomitee sportlased kullale, auhinnatseremoonia.

"Loed ja imestad: peame võistlused ära, medaleid ei anna ja vaatame pärast, mis saab. See ei mahu pähe, seda enam, et olümpiamängudel," rääkis Hernits ETV saates "Ringvaade". "Uisutamine on ikka väga kindlalt pidanud reeglitest kinni, pole teinud mitte mingit erandit mitte kellelegi. Väga keeruline on seda kõike mõista."

"Eva-Lotta Kiibus ütles ilusti: positiivne proov on positiivne proov. Olukord on tegelikult äärmiselt keeruline. Saan mõlemast osapoolest aru, justkui oleme sportlase poole peal, laseme ta starti, aga see ei ole päris selline taktika, millega [rahvusvaheline antidoping] WADA on viimastel aastatel välja paistnud," sõnas Hernits. "Tulemuseks võib-olla see, et naiste üksiksõidus kergitatakse vanusepiiri. On aastaid räägitud, et see võiks olla natuke kõrgem, aga eelnevalt on seda olnud raske põhjendada. Sellised juhtumid annavad võimaluse läbi suruda olulisi otsuseid."

Kuna Valijeva on alaealine, on Venemaa antidoping RUSADA algatanud uurimise Valijeva taustajõudude osas. Noore sportlase treeneriks on iluuisutamismaailma kuulsamaid juhendajaid Eteri Tutberidze, kelle käe all on lisaks Valijevale treeninud või treenivad paljud tiitlivõistlustel medaleid võitnud sportlased. Lisaks kuuluvad Valijeva tiimi treener Sergei Dudakov ning koreograaf Daniil Gleihhengauz.

"Alaealise sportlase puhul on kaaskonna vastutus hoopis midagi muud," kinnitas Hernits "Ringvaates". "Tema puhul - ma ei saa öelda, et ma olen kindel, aga ma olen üsna veendunud - kui seal mingeid tablette võeti, siis Kamilla ise ei olnud sellest teadlik. Tüdrukust endast on tegelikult kahju," tõdes endine iluuisutaja.

Valijeva pääses teisipäevases lühikavas jääle, aga komistas oma esimesel kolmekordsel hüppel ja teenis lõpuks 82,16 punkti, veidi enam kui kaheksa punkti enda nimel olevast maailmarekordist vähem. Kava lõppedes ja jäält lahkudes puhkes eelnevatel päevadel ränga surve all olnud noor venelanna nutma. Sellele vaatamata on ta lühikava järel esikohal, koondisekaaslane Anna Štšerbakova kaotab talle 1,94 silmaga. Vabakava toimub neljapäeval.

"Venemaa kool ongi selline, et sul peavad olema raudsed närvid, raudne tervis, muidu sa tippu ei jõua. Venemaal on noorte sportlaste trenni sundimine hoopis teisel, kohati võib-olla ebainimlikul tasemel. Seda Läänes ei ole. Me ei tea keegi täpselt, mida need tüdrukud läbi elavad. See süsteem jätab nii palju katkisi inimesi maha," sõnas Hernits.