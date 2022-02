Levandit ajab Valijeva juhtum vihaseks: see tüdruk ei ole seda ära teeninud

Vaid 15-aastane vene iluuisuvirtuoos andis võistlusvälisel testil positiivse proovi, mis näitas sageli südameraviks kasutatava trimetatsidiini kasutamist.

"Väga kurb lugu. Ma ei tea, kas ma pean seda kommenteerima või mitte, aga mul endal tekkis selline mõte... see on nii ebaõiglane kui see võib üldse olla," lausus Levandi intervjuus ERR-ile.

"Mitte ükski doping ei õpeta uisutama tasemel, kus Kamilla uisutab. Ei neljakordsed, ei uisutamisoskused - ma tahaks ise teada, milline doping võiks sellist uisutamist teha? Ma ise hakkan sööma, kui selline on olemas."

"Tahaks küsida neilt inimestelt, kas nad karmat ei karda?" jätkas Eva-Lotta Kiibuse juhendaja. "See on väga ebaõiglane ja spordimaailm peab selle vastu protesteerima. See tüdruk ei ole seda ära teeninud."

Levandi sõnul ei suhtu iluuisuringkonnad Valijevasse kui konkurenti. "Keegi tema vastu ei konkureeri, me imetleme teda. Teda on nauding vaadata. See on lihtsalt ülim nauding. Me õpime temalt. See on hoopis teine tase ja siin ei ole mingit konkurentsijuttu," oli ta resoluutne.

"Ma ei saa sellest mõttest aru - miks ta peab ära võtma ja just sel hetkel. Kui mingid asjad olid varem, siis miks need varem välja ei tulnud? Kõik miljon "miksi"? Igaühega, kellega olen rääkinud - kõik on väga vihased. Kõik on sellele otsusele vastu, kui otsus tuleb paha."