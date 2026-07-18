Petrõkina toob uuel hooajal jääle "Troonide mängu"

Tipptasemel iluuisutamine on sportlast, publikut ja kohtunikke köitvate lugude jutustamine jääl. Kanada jääkoreograaf Pillay on 2022. aastast aidanud Petrõkinal rääkida lugusid, mis toonud üha kõrgemaid kohti. Uue võistluskava loomise võtmeks on uisutajale sobiva muusika leidmine.

"Uisutajal peab olema muusikaga side nagu ka minul koreograafina. Sel juhul näeb, kuidas lugu kasvab ja areneb ning kuidas ta harjutab kogu hooaja hästi, sest on investeerinud sellesse, mida muusikaga ütleb ja teeb," ütles Mark Pillay intervjuus ERR-ile.

Tallinnas tehti pea nädala jääl tööd uue hooaja vabakavaga. Varasematel koostööaastatel ehitati kava maailma tipptasemel jääkoreograafi pakutud muusikal. Seekord jäi aga peale Niina suur soov uisutada George Martini raamatusarja "Jää ja tule laul" põhjal loodud menuka USA teleseriaali "Troonide mäng" muusika järgi, mille autoriks on Saksamaal sündinud Ramin Djawadi. Kaheksast hooajast koosnev eepiline fantaasiasari on olnud eetris ka ETV2 ekraanil.

"See hooaeg oli erinev, sest Niina tuli ideega minu juurde. See on väga erinev kogemus, kui keegi tuleb su juurde ja ütleb, et minu unistus on selle muusika järgi uisutada. Alguses ma ei teadnud, kas tahan, et see nii jääks. Kui ma nägin aga tema kirge ja huvi selle vastu, siis olin valmis sellega kaasa minema. Kui uisutaja tuleb sinu juurde ja ütleb, et minu unistus on selle loo järgi uisutada, siis suhtud sellesse tõsiselt," selgitas Eesti kõigi aegade edukamale iluuisutajaga Haabersti jäähallis tööd teinud Pillay.

Uuel kaval on side ka Eestiga, sest "Troonide mängu" loomisel ammutati inspiratsiooni ka eesti keelest. Sarja muusikat soovis Petrõkina kasutada juba enne, kui uisutas ulmefilmi "Düün" järgi vabakavasid, mis tõid kaks järjestikust EM-kulda.

"Ma mõtlesin, et ma võtan selle loo juba siis, kui panime kokku vabakava "Düüni" põhjal. Ma unistasin "Troonide mängu" muusikast juba kolm või neli aastat ja me ootasime natukene, sest osad sportlased juba proovisid seda. Ma armastan alati midagi uut teha ja nüüd õnnestus seda muusikat nii miksida, et see näiks uudne. Olen väga elevil ja rahul," selgitas muusika valiku tausta Petrõkina ERR-ile.

Elementide järjekord on paigas, jätkub töö tehnika ja puhtusega. Mõlemat uut kava harjutab Petrõkina suure kirega. Nii Mark Pillay loodud vabakava, kui teise Kanadast pärit maailma tipp-jääkoreograafi Shae-Lynn Bourne'i ideele üles ehitatud lühikava.

"Mõlemad kavad mulle väga meeldivad. Ma naudin neid täiega ja ma ei suuda trennis lõpetada nende sõitmist muusika järgi. Treener juba ütleb: "Lõpetame, töö on tehtud, aitab!" Ma ütlen: "Ei, ma tahan veel" ja panen telefonist kavade muusikat veel ja veel ning sõidan ja ei suuda lõpetada, sest mulle nii meeldib," ütles vaimustusega uusi kavasid harjutav Petrõkina.

See on Niina Petrõkina kuues võistluskava, mis valmis koostöös Vancouveris elava Mark Pillayga. Võistlused näitavad, kuidas see meeldib kohtunikele ja publikule.