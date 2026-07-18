X!

Petrõkina toob uuel hooajal jääle "Troonide mängu"

Iluuisutamine
Niina Petrõkina lühikava Milano Cortina taliolümpiamängudel
Niina Petrõkina lühikava Milano Cortina taliolümpiamängudel Autor/allikas: Kiur Kaasik / Delfi Meedia
Iluuisutamine

Kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina ja Kanada jääkoreograaf Mark Pillay tegid Tallinnas head tööd, et lihvida uut vabakava.

Tipptasemel iluuisutamine on sportlast, publikut ja kohtunikke köitvate lugude jutustamine jääl. Kanada jääkoreograaf Pillay on 2022. aastast aidanud Petrõkinal rääkida lugusid, mis toonud üha kõrgemaid kohti. Uue võistluskava loomise võtmeks on uisutajale sobiva muusika leidmine.

"Uisutajal peab olema muusikaga side nagu ka minul koreograafina. Sel juhul näeb, kuidas lugu kasvab ja areneb ning kuidas ta harjutab kogu hooaja hästi, sest on investeerinud sellesse, mida muusikaga ütleb ja teeb," ütles Mark Pillay intervjuus ERR-ile.

Tallinnas tehti pea nädala jääl tööd uue hooaja vabakavaga. Varasematel koostööaastatel ehitati kava maailma tipptasemel jääkoreograafi pakutud muusikal. Seekord jäi aga peale Niina suur soov uisutada George Martini raamatusarja "Jää ja tule laul" põhjal loodud menuka USA teleseriaali "Troonide mäng" muusika järgi, mille autoriks on Saksamaal sündinud Ramin Djawadi. Kaheksast hooajast koosnev eepiline fantaasiasari on olnud eetris ka ETV2 ekraanil.

"See hooaeg oli erinev, sest Niina tuli ideega minu juurde. See on väga erinev kogemus, kui keegi tuleb su juurde ja ütleb, et minu unistus on selle muusika järgi uisutada. Alguses ma ei teadnud, kas tahan, et see nii jääks. Kui ma nägin aga tema kirge ja huvi selle vastu, siis olin valmis sellega kaasa minema. Kui uisutaja tuleb sinu juurde ja ütleb, et minu unistus on selle loo järgi uisutada, siis suhtud sellesse tõsiselt," selgitas Eesti kõigi aegade edukamale iluuisutajaga Haabersti jäähallis tööd teinud Pillay.

Uuel kaval on side ka Eestiga, sest "Troonide mängu" loomisel ammutati inspiratsiooni ka eesti keelest. Sarja muusikat soovis Petrõkina kasutada juba enne, kui uisutas ulmefilmi "Düün" järgi vabakavasid, mis tõid kaks järjestikust EM-kulda.

"Ma mõtlesin, et ma võtan selle loo juba siis, kui panime kokku vabakava "Düüni" põhjal. Ma unistasin "Troonide mängu" muusikast juba kolm või neli aastat ja me ootasime natukene, sest osad sportlased juba proovisid seda. Ma armastan alati midagi uut teha ja nüüd õnnestus seda muusikat nii miksida, et see näiks uudne. Olen väga elevil ja rahul," selgitas muusika valiku tausta Petrõkina ERR-ile.

Elementide järjekord on paigas, jätkub töö tehnika ja puhtusega. Mõlemat uut kava harjutab Petrõkina suure kirega. Nii Mark Pillay loodud vabakava, kui teise Kanadast pärit maailma tipp-jääkoreograafi Shae-Lynn Bourne'i ideele üles ehitatud lühikava.

"Mõlemad kavad mulle väga meeldivad. Ma naudin neid täiega ja ma ei suuda trennis lõpetada nende sõitmist muusika järgi. Treener juba ütleb: "Lõpetame, töö on tehtud, aitab!" Ma ütlen: "Ei, ma tahan veel" ja panen telefonist kavade muusikat veel ja veel ning sõidan ja ei suuda lõpetada, sest mulle nii meeldib," ütles vaimustusega uusi kavasid harjutav Petrõkina.

See on Niina Petrõkina kuues võistluskava, mis valmis koostöös Vancouveris elava Mark Pillayga. Võistlused näitavad, kuidas see meeldib kohtunikele ja publikule.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

iluuisutamise uudised

20:06

Petrõkina toob uuel hooajal jääle "Troonide mängu"

13.07

Tippkoreograaf partnerlusest Petrõkinaga: temaga kohe tahad tööd teha!

24.06

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

16.06

Eesti iluuisutajad on rahvusvahelise alaliidu silmis kõrges hinnas

15.06

Olümpiaraamat: Petrõkina langes olümpial vahetult enne võistlust varaste ohvriks

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

22.05

Kahekordne maailmameister Shoma Uno naaseb tippsporti jäätantsijana

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud!

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

15.04

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

14.04

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

videod

sport.err.ee uudised

20:06

Petrõkina toob uuel hooajal jääle "Troonide mängu"

19:41

RALLIBLOGI | Neuville sai ka ühe katsevõidu, Virves WRC2-s esikohal Uuendatud

19:24

Tour de France'il jätkub Pogacari soleerimine

19:16

Antonelli hõivas Spas parima stardikoha Uuendatud

18:45

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

18:07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

17:48

Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

17:15

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

16:33

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

16:07

Eesti naiskonnad ei pääsenud Balti liiga poolfinaalidesse

15:59

De la Fuente finaalist: kõige tähtsam on võimalus karika nimel mängida

15:27

Hamilton tegi Belgia GP viimasel treeningul avarii

14:58

Kärdlas startis Garmin karikasarja kolmas etapp

14:22

Trump: USA võiks veel MM-i võõrustada, aga ilma Kanada ja Mehhikota

13:43

Hodgkinson loodab Londoni Teemantliigal võidulainele naasta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo