Sildaru MK-üldvõidust: see oligi veel puudu

Märtsi lõpus osales Sildaru viimasel etapil Silvaplanas ja teenis esikoha. Kogu hooaja peale võitis ta viiest etapist kolm ja teenis 300 punkti ehk 111 enam kui teiseks tulnud Sarah Höfflin (Šveits).

"Ma olen oma elus väga palju erinevaid tiitleid võitnud. See oligi veel puudu. Kuna mul oli päris tihe hooaeg olnud, siis ma alguses isegi ei olnud kindel, kas olen sinna minemas ja isegi kahtlesin," lausus Sildaru ERR-ile.

"Aga Mihkel [treener Mihkel Ustav - ERR] ütles, et võiks ikka minna. Peab Mihklile tänulik olema, et ta mind tagasi utsitas ja ma lõpuks kohale läksin, sest ta oli seda väärt."

Erinevaid tiitleid on raske võrrelda. "Eks ta on ikkagi tähtis asi, aga ma ei oska sellele mingit kohta anda või kuidagi reastada. Võistluste koha pealt on X Games minu jaoks olulisem, aga üldvõitu on päris raske saada," tunnistas Sildaru.

"Justkui loogiline oleks, et see on tähtsam, aga X Games on mulle rohkem oluline. Ma ei oska seda reastada, aga mul on nüüd väga hea meel, et see ka olemas on."

Tuleva hooaja osas Sildaru konkreetseid plaane veel ei avaldanud. "Ma väga pole jõudnud järgmisele hooajale mõelda. Just sai hooaeg läbi. Tahaks korra enne hinge tõmmata, kui järgmise hooaja plaane tegema hakkan. Aga eks natuke olen ikka mõelnud, kuhu võiks minna või mida teha."