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Norris lisas McLarenile lepingule veel kolm aastat

Vormelisport
Lando Norris
Lando Norris Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Vormelisport

Valitsev vormel-1 maailmameister Lando Norris sõlmis McLareni võistkonnaga lepingupikenduse, mis kehtib 2030. aasta hooaja lõpuni.

26-aastane Norris liitus McLareni noorteprogrammiga 2017. aastal ning tegi oma F1-debüüdi kaks aastat hiljem. Oma esimesel täispikal hooajal saavutas ta MM-sarja kokkuvõttes 11. koha ning pole pärast seda esikümnest välja langenud, teenides 2024. aastal teise koha ja mullu särava MM-tiitli.

Inglase senine leping oleks saanud lõpu pärast järgmise aasta hooaega, aga Norris jõudis McLareniga kokkuleppeni, mis kehtib vähemalt 2030. aasta lõpuni.

"Minu vastu tundi huvi ka mujalt, aga ma ei taha kuhugi minna. Ma ei taha teises tiimis olla, teiste inimestega aega veeta," ütles Norris. "See oli üks lihtsamaid otsuseid, mis ma oma karjääris teinud olen. McLaren on mu kodu ja mul on väga heameel, et saan siin jätkata."

"Kui alustasin selles tiimis oma teekonda, olid mul väga selged eesmärgid: tuua McLaren tagasi tippu ja võita tiitleid. Oleme selle eesmärgi täitnud, aga tahame veelgi enamat. Tahame veel võita ja teame võistkonnana, et oleme selleks võimelised," jätkas Norris. "Ma ei jõua Monzat ära oodata ja olen tuleviku osas väga põnevil."

Norrise tiimikaaslase Oscar Piastri leping tiimina kehtib teadaolevalt 2028. aasta lõpuni ehk võistkonna piloodid on vähemalt järgmiseks kaheks hooajaks paigas.

Tänavune hooaeg pole McLareni jaoks olnud kõige säravam, tootjate arvestuses on nad 263 punktiga kolmandal kohal. Tabeli tipus on 425 punkti kogunud Mercedes, Ferrari on 338 punktiga teisel kohal. Norris on sõitjate arvestuses neljandal kohal (159 p), tipus on Mercedese mehed Kimi Antonelli (242 p) ja George Russell (183 p), seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton on kolmas (183 p).

Vormel-1 MM-sarja hooaeg jätkub 6. septembril kuulsal Monza ringrajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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