Alusalu: olen õppetundide eest tänulik, aga ei taha, et oma tütar selle läbi teeks

Kiiruisutaja Saskia Alusalu, meie edukaim sportlane eelmisel taliolümpial, otsustas augustis tippspordiga lõpparve teha. Vahetult enne uue olümpiatalve algust, 27-aastaselt. "See ei ole otsus, mida teed üleöö - see on olnud sõna otseses mõttes kogu mu elu," lausus ta toona ERR-ile.

Alusalu tunnistab, et üks tee leidis loogilise lõpu. "Mina arvan, et tippsporti saab teha ainult sellisel juhul, kui see on sinu jaoks kõige tähtsam asi maailmas. Sellest hetkest, kui saad aru, et vana enam ei kanna, siis tuleb lihtsalt edasi liikuda," lausus uisutaja saatele "Aasta tipphetked 2021: sport".

"Kindlasti on see seotud eelkõige arenguga inimesena. See tuleb juurde nii vanusega, inimestega, kellega kohtud, raamatutega, mida sa loed. Kindlasti on koroonaaeg pannud asju teistmoodi läbi mõtestama."

Alusalu tõdeb, et tippsport on karm valdkond. "Võib-olla eelkõige sellepärast, et on pidev vastutus, konkurents nii iseenda kui ka teistega. Pead kogu elama piiri peal ja proovima teha midagi võimatut. Sa tegelikult ei tea, kas saad hakkama või ei saa. Aga sa usud sellesse. Asi ei ole ainult tippspordis. Ükskõik, mis valdkonnas oled täielikus tipus, siis tihti loobud kõigest muust. Selle ühe tulemuse nimel."

"Loomulikult on tippspordis väga palju head. See õpetab tohutult enesekindlust ja ma arvan, et enamikel sportlastel on väga hea adekvaatse kriitika talumise võime. Aga tervisele... see on selline asi, et selle peale noore sportlasena sa kunagi ei mõtle."

"Ma arvan, et tippspordis arendatakse ennast väga kitsalt, mitte inimesena tervikuna," jätkas Alusalu. "Mõtlen siin just füüsilist poolt. Uisutajatega tegime nalja, et meist kehvemad jooksjad on küll vist ainult ujujad. Mina ei tea, mina olen küll uuesti jooksma õppinud."

"Kiiruisutamine on ka selle poolest eriline, et üks vähestest spordialadest, kus sa edasiliikumiseks pead tõukama küljele. Ta on inimese loomulikule füsioloogiale täiesti vastunäidustatud. See tekitab mingisuguseid veidramaid vigastusi, mida ei osata nii hästi näha. Et mis võib tekkida? Sest enamik inimesi ei tee selliseid liigutusi. Tihti seda ei mõisteta - arvatakse, et sa oled nii hea ja tugev kõiges. Aga sa oled väga kitsalt ainult ühes asjas hea."

Alusalu sõnul pole elus uue peatüki alustamine kerge. "Kui oled olnud milleski väga hea ja teha siis kannapööre ja proovida hoopis midagi muud ja ma eeldan, et enamus sportlasi, kes teavad, mis tähendab milleski olla väga hea, tahavad olla ka järgmises asjas head. Aga sa oled teistest omaealistest 10-20 aastat tagapool järgmises valdkonnas. Karjääri alustamisest või nullpunktist millegi muu tegemisest ei räägi me praktiliselt üldse. See on ka midagi, mida mõistavad ainult inimesed, kes on oma elus teinud kannapöörde."

Tippsportlaseks hakkamist ta siiski ei kahetse. "Olen tohutult tänulik nende õppetundide eest. Aga ma ei tahaks, et oma tütar selle läbi teeks. Meil kõigil on lõpuks oma tee ja see, kuidas sa jõuad enda mõteteni ja see, et saad olla tänulik iga päeva eest oma elus - meil kõigil on sinnani jõudmiseks oma tee ja oma ülesanded. Aga jah - uuesti seda teed ei tahaks läbi teha."