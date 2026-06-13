Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

Eesti koondis alistas Balti turniiri poolfinaalis Varjundi debüütväravast Fääri saared 1:0 ja sai seejärel finaalis Karel Mustmaa debüütväravast 1:0 võidu Leedu üle.

"Oleme mängudest taastunud. Nüüd peab hakkama vaikselt tööd tegema. Finaal on finaal. Vahet ei ole, et tegu on Balti karikaga – ikkagi Euroopa vanim karikas," rääkis Kristal. "Kindlasti olid väga head emotsioonid. Peale mängu sai nautida ja selle hea emotsiooniga peab edasi panema," lisas Varjund.

Kristal ja Varjund on juba lapsest saadik koos mänginud ja nende omavaheline keemia aitas poolfinaalis murda südi Fääri saarte kaitse. "See oli kindlasti minu karjääri kõige lahedam päev. Eriti kui veel lapsepõlvesõber Patrik annab söödu. Mul oli väga hea meel," ütles Varjund. "Oleme iga koondiseastme koos läbi käinud. Värav Fääride vastu on perfektne näide meie koostööst, sest enamus inimesi, kellega peale mängu rääkisin, ütlesid, et nad ei olnud valmis, et Tony teeb löögipette, aga mina teadsin kohe, et see tuleb. Olen seda 10 000 korda näinud ja teadsin, et ta teeb seda," selgitas Kristal.

Leedu jalgpallikoondislased said Patrik Kristali peale pahaseks. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Finaalmäng Leedu vastu algas üsna sõbralikult, aga osutus varsti pööraseks võitluseks. Mängu ajal leedukaid õrritanud Kristal sai hiljem sotsiaalmeedias palju võikaid sõnumeid. "Päris äge ju! Niimoodi kirjutatakse, järelikult läks hinge. Ma ei tea, miks nad sõimasid mind. Äkki oli valus, sest nad ei ole pikka aega karikat võitnud ja võiduboonus võeti ära," rääkis Kristal.

"Mina mõtlesin, et meil tuleb sõbralik mäng. Mängime ilusti jalgpalli, aga kui mulle öeldakse 3. minutil, et murrame su jalad ära, siis mõtlesin, et okei. Oli kohe näha, et Leedul oli kindel plaan meie mängu lõhkuda. Mängus võib olla nahaalne ja agressiivne, aga mängujärgsetes olukordades nad lükkasid mind auti. Ma arvan, et neil oli plaan meile eelmise turniiri eest tagasi teha. See oli lihtsalt naljakas minu jaoks," lisas Kristal.

Ka Varjundit kostati mängu ajal karmide sõnadega. "Olen Patrikuga igati nõus, et oli kohe tunda, et mäng läks natukene üle piiri," sõnas Varjund. "Sain kollase kaardi tema pärast," jätkas Kristal. "Läksin emotsiooni pealt ja võtsin lolli kollase. Mäletan, et mulle öeldi, et kui tahan oma tiimikaaslast kaitsta, siis peaksin ootama järgmist olukorda ja siis tagasi tegema. Aga see on jalgpall. Keegi ütles mulle peale mängu, et väga hea, et meil ei ole kolme päeva pärast uut mängu Leedus."

Kristal tõdes, et naudib vastaste töötlemist. "Näha, kuidas vastased lähevad lambiste asjade pärast närvi on minu jaoks väga naljakas. Mind see ei sega. Mina saan hoida külma pead, aga tean, et enamus mängijaid ei suuda seda teha."

Patrik Kristal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kristal kuulub Saksamaa kõrgliigaklubi Kölni akadeemiasse. Varjund sai jalgpalliharidust Hollandis ning esindab praegu Tallinna Florat. "Jalgpallurina Eestis sündida ei ole mingi õnnetus. Kindlasti on nii, et kui oled näiteks Saksamaal ja mängid omaealiste poistega, siis mina pean tegema kaks korda rohkem tööd kui sakslane, et saada sama võimalust, mis sakslane. Ei ole midagi teha, peame seda tegema, aga see annab meile endale ainult juurde. Võib tunduda ebaõiglane, aga elu ongi selline," selgitas Kristal.

"Peab ise võimalikult hea olema. Kui oled kõva mees, siis on okei," jätkas Varjund. "Hollandis on konkurents väga-väga suur. Sa pead lisaks jalgpallile veel nii paljude asjadega tegelema, näiteks elamise leidma. Hollandis on kohalikud väga head ja nad pigem valivad kohaliku mängija, kui just sina ei mängi kogu aeg ulmemängu."

Noored talendid on rasketel hetkedel saanud väärt nõu rahvuskoondise liidritelt Karl Jakob Heinalt ja Karol Metsalt. "Kui Saksamaal olid rasked ajad, siis Karl oli üks esimesi, kellele kirjutasin ja rääkisin sellest. Karl ja Karol mõlemad mängivad Saksamaal ja tunnevad sealset kultuuri. Nad on mind väga palju aidanud ja iga kord koondises olles samamoodi," märkis Kristal. "Mul on samamoodi olnud, eriti Karliga. Olen küsinud nõu seoses vaimse tervisega ja mis nipid Karlil on. Väga suur privileeg on neid asju kuulda ja ise kasutusele võtta," ütles Varjund.

Millest Eesti jalgpallilootused unistavad? "Olen öelnud, et tahan saada Eesti parimaks, aga ma ei saa täpselt öelda, millal see juhtub. Kõik tuleb omal ajal. Ma olen julgete väljaütlemistega, sest ma usun iseendasse. Tahan saada üheks parimaks, mitte ainult Eesti parimaks. Ma arvan, et olen üheks parimaks saanud siis, kui kõik inimesed naudivad minu mängu ja mängin kuskil kõrgel tasemel. Kui väikesed lapsed jälgivad sind ja tahavad olla nagu sina, siis see on suur au ja siis saad aru, et oledki sellega hakkama saanud," sõnas Kristal.

"Eneseusku peab kindlasti olema. Mul seda on. Nälg on väga suur, et saada parimaks. Olen Patrikuga kindlasti nõus, et üks leping ei võta seda kokku. Pigem see, kui ise ja teised inimesed on rahul sellega, mida olen saavutanud," lisas Varjund.