Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

Esimest korda 2018. aastal Euroopa meistriks tulnud Lehise sõnul on kaks EM-tiitlit üksteisest väga erinevad. "Toona mul oli poeg kaasas, kes oli siis aastane," rääkis ta telefoniintervjuus ERR-ile. "Sel hetkel oli tähelepanu võib-olla natuke mujal, ma olin loomulikult väga õnnelik, aga nii, kui rajalt maha astusin, olin kohe teises rollis. Praegu on ikkagi see, et ta on nii suur, ta ei ole enam minuga kaasas: tänasel päeval on väga võimas tunne!"

Mullu pidi Lehis EM-il leppima hõbedaga, kui kaotas finaalis Aizanat Murtazajevale otsustava torkega. Individuaalse olümpiapronksi sõnul kannustas eelmise aasta finaalikaotus teda seekord sammu võrra edasi astuma.

"Kõige rohkem tuli see välja finaalis. Kui sa oled ikkagi olukorras, kus oled eelneval aastal samal võistlusel ühe torkega kaotanud, valmistud vaimselt võib-olla natuke teisiti. Teadsin, mida ma ei taha sellest finaalist saada ja see oli kaotus! See andis mingi teistsuguse jõu või energia juurde," tõdes Lehis. "Nägin teisi koondislasi ka täna hommikul ja nad ütlesid, et hüppasin finaalis nagu noor kits! See on see vaimne energia, mis teatud hetkedel tuleb ja see kindlasti aitas mind väga palju."

Finaalis alistas Lehis viie torkega 31-aastase sakslanna Alexandra Ehleri, kelle senine ainus märkimisväärne medal oli 2023. aasta Euroopa mängude pronks. "Seisul 0:0 ei tea kunagi, mis sealt tuleb. Alahinnata ei saa kedagi. Ta ei ole selline vehkleja, kes kogu aeg vehkleb medalite eest, aga ta pole ka nõrk vehkleja. Kui oled juba finaali jõudnud, tähendab, et sul on hea päev. Ma läksin võrdlemisi enesekindlalt ja tean, mida tahan saada ja teha. See toimis. Surusin võib-olla ennast kohe algusest rohkem peale," iseloomustas Lehis finaali kulgu.

Lehise sõnul on konkurents epeemaailmas jätkuvalt kõrgetasemeline. "See periood, mis on OM-ini jäänud, saab olema keeruline. Ma ei tea, kas konkurents on just tugevamaks läinud, aga väga palju tugevaid noori tuleb peale, nad hakkavad vaikselt kogenumaks saama. Midagi lihtsamaks ei ole kindlasti läinud: kui ühed lähevad pärast olümpiat eest, tulevad järgmised peale. Nagu öeldakse, siis loodus tühja kohta ei salli!"

Võidu tagamaadest rääkides kiitis kahekordne Euroopa meister oma treener Nikolai Novosjolovi panust. "Loomulikult saan ise ka küpsemaks ja tahaks öelda, et targemaks, aga üritan nii-öelda järjest rohkem teda kuulata. Selle kogemusega olen ka aru saanud, et ta teab, mida teha ja millal teha ning mul pole mõtet mingeid asju peale suruda. Eks ma ikka avaldan oma arvamust, see on pidev dialoog, aga see usaldus... mina tean, et tema teab, mida teha. Loomulikult meil on palju vaidlusi; ta kuulab mind, kui on vaja plaanides korrektuure teha, aga päeva lõpuks ma kuulan teada, sest ta oskab mind ette valmistada ja leida õige tee."

Veidi enam kui kolm kuud on Novosjolov olnud ka kuldse Eesti epeenaiskonna peatreeneriks. EM-il astub Eesti naiskond võistlustulle pühapäeval. "Nii lühikese ajaga on võib-olla keeruline midagi märkimisväärset ära teha, aga usun, et meil on kõik hästi; saame omavahel läbi, saame kõik asjad tehtud. Kõik on rahulik. Tegelikult on kõik heas vormis, olime just koos pikalt laagris ja nüüd on pea juba natuke ülehomses: pingelangust peale lasta pole võimalik," tõdes Lehis.