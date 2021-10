Kelk: Tartu maratonil saavad taas osaleda maailma kõige paremad suusatajad

"Vikerraadiole" antud intervjuus tõdes Tartu suusamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk, et 11-aastase vahe järel taas pikamaasuusatamise profisarja (Visma Ski Classic) kuuluv Tartu maraton on uuesti maailma parimate suusatajate huviorbiidis.

"Profisarja kuulumine tähendab seda, et Tartu maratonil saavad taas sõita maailma kõige paremad suusatajad. Nii nagu see pikalt oli," rääkis Indrek Kelk.

"Ma ei tea täpselt kui palju, aga umbes 200-300 eliitsuusatajat on Tartu maratoni võidu nimel Eestisse tulemas ja see muudab meie jaoks olukorda väga palju," lisas Kelk.

Kelgu sõnul oli Tartu maratoni pikaajaline profisarjast puudumine tingitud rahalisest võimekusest. "Tegelikult on meid sinna sarja kutsutud peaaegu igal aastal. Eks ikka suuresti oli kõik raha taga. Lahenduse leidmine tuli tänu kahepoolsetele läbirääkimistele ning lõpuks jõudsime ka kokkuleppele."

"Ski Classicu sarja tugevnemisega viimasel kuuel-seitsmel aastal läks Tartu maratoni konkurents lahjemaks. Hoolimata sellest, et oleme maailmas väga hinnatud maraton, jäime suusatamise tippseltskonna huviorbiidist vaikselt välja," tõdes Kelk

Ühtlasi rääkis Kelk, et pikalt oli probleemiks telepildi otseülekande tootmine. "Me proovisime otseülekandeid teha, aga sarja poolt soovitud kvaliteeti ei suutnud me saavutada. Selle parandamiseks oleksime pidanud eelarvet tõstma nii palju, et see käis meile selgelt üle jõu."

Samuti lisas Tartu maratoni peakorraldaja, et rahalise kompromissi leidmine tulenes reklaampinna loovutamisest. "Põhiasi, millega meie kompromissi tegime oli see, et loovutasime neile Tartu maratonil väga olulise reklaampinna. Selle müüvad sarja korraldajad omakorda mõnele toetajale maha, aga me veel ei tea, kellele nad seda müüvad. Selle reklaamipinnaga rahastatakse Tartu maratoni teleülekande tootmist," lisas Kelk.

Tartu maraton toimub 2022. aasta 20. veebruaril.