Tartu maraton naaseb 11-aastase vahe järel pikamaasuusatajate profisarja

Pikamaasuusatamise profisarja kuulub lisaks Tartu maratonile veel 14 võistlust, mille seas on eestlastele tuttavamad näiteks Marcialonga (Itaalia), Vasaloppet (Rootsi) ja Birkebeinerrennet (Norra).

Sari saab alguse 15 km pikkuse proloogiga Orsa Grönklittis, Rootsis, 18 detsembril ja lõppeb 70 km pikkuse maratoniga Ylläs-Levis, Põhja-Soomes, 9. aprillil. Selle perioodi vahemikku jääb ka 20. veebruaril toimuv 48. Tartu maraton, kus läbitakse traditsioonilisel Elva-Otepää trassil 63 km. Kokku läbib Visma Ski Classics Pro Touri 35 profivõistkonda, kel tuleb sarja jooksul suusatada 810 kilomeetrit.

Visma Ski Classicu tegevjuht David Nilssoni sõnul on praeguse pikamaasuusatamise profisarja kalender senistest kõige mitmekülgsem. "Meil on 15 erineva profiiliga sõitu, mille sekka kuulub tänavu ka Tartu Maraton. Meil on hea meel, et Tartu Maraton tagasi on – selle vaheldusrikas rada on minu arvates üks parimaid pikamaasuusatamise sarjas," nendib ta.

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on tal kõige rohkem hea meel selle üle, et olenemata viimastest aastatest, mis on olnud ürituste korraldajatele väga keerulised, on suudetud Tartu maratoni traditsioone ja ürituse korraldamist jätkata viisil, mis ka rahvusvaheliselt silma on jäänud. "Oleme nendel rasketel aegadel tõestanud, et suudame Tartu maratoni korraldada olenemata olukorrast professionaalselt. Loomulikult teeme endast kõik oleneva, et hoida lippu kõrgel ka rahvusvahelisel tasemel," ütles Kelk.

Ski Classics sai alguse 2011. aasta jaanuaris ning sarja võitjate seas on näiteks Stanislav Rezac, Anders Aukland ja Tord Asle Gjerdalen.