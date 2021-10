Järgmisel aastal toimub esmakordselt naiste Tour of Estonia

Pärast 11 aastat kestnud pausi asetseb Tartu suusamaraton võistluskalendris jälle kõigi kuulsate klassikamaratonide kõrval. Nimelt kutsusid maailma pikamaasuusatajate koorekihti koondava Visma Ski Classicsi korraldajad Tartu Maratoni oma sarja tagasi. Lühemas perspektiivis tähendab see senisest suuremaid kulusid, kuid kaugemale vaadates annab ka majanduslikus mõttes põhjust optimismiks.

"Pikas perspektiivis me näeme just seda, et see suur teleauditoorium, mis suusamaailmas Tartu Maratoni telepildile taha võiks tulla, võiks just välisosalejate, just rahvasuusatajate-osalejate arvu siin tõsta," rääkis ERR-ile klubi Tartu Maraton projektide direktor Indrek Kelk.

"Ja teine pool on muidugi puhtalt selle sarjaga kaasas käiv eliitsuusatajate mass, mis on siis orienteeruvalt võib-olla 200 meest-naist. See konkurents kindlasti ei ole Tartu Maratoni võidule kunagi olnud nii tihe, kui ta tõenäoliselt 2022. aastal saab olema," lisas Kelk.

Kelgul on uudiseid veel. Nimelt lisandub maikuus toimuvale meesratturite mitmepäevasõidule Tour of Estonia ka naiste 1. kategooria profisõit. Seal võivad osaleda kõik profitiimid, riikide koondised, aga ka amatöörid.

"Ladies Tour of Estonia on järgmisel aastal UCI kalendris. See on esimesel aastal veel ühepäevasõit. Kui Tour of Estonia meestele on mitmepäevasõit, siis naistel küll sama nimega, aga alustame ikkagi ühe võistluspäevaga. Ja see võidusõit on planeeritud Tartu linna koos meeste Tour of Estonia finaaletapiga," rääkis Kelk.

"Tõsiasi ta on muidugi, et ega meil palju naisi pole, kes sellel maailmatasemel sõita suudaks. Noor põlvkond on peale kasvamas, väga uhkeid sõite sellel aastal teinud ja see oli ka üks ajenditest, miks me selle naiste Tour of Estoniaga siis välja tulime."