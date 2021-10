Marit Björgen: minu uriiniproovist leiti keelatud ainet

Marit Björgeni elulooraamat "Võitja süda: Marit Björgeni lugu" avaldatakse teisipäeval. Norra rahvusringhäälingu (NRK) ajakirjanik Ingerid Stenvold intervjueeris raamatu kirjutamisel Björgenit ja avaldas esmaspäeval raamatust esimesed detailid, vahendab NRK.

Raamatust ilmneb üks intrigeeriv vahejuhtum, kui Björgen jäi enda arvates dopingu tarvitamisega vahele. Nimelt leiti Björgeni uriiniproovist 19-norandrosterooni jääke, mis on WADA anti-dopingu nimekirjas keelatud aine.

"Norra koondise arst Petter Olberg helistas mulle. Ta andis teada, et temaga on ühendust võtnud Rahvusvaheline Suusaliit (FIS). FIS leidis Lahti MM-il minu antud uriiniproovist kahtlase proovi," rääkis Björgen raamatus.

"Ma sattusin koheselt paanikasse ja hakkasin nutma. Olberg üritas mind lohutada, et ma ei muretseks. Ma ei suutnud too öö üldse magada," lisas Björgen.

"Minu uriiniproovist leiti 19-norandrosterooni jääke. Seda konkreetset ainet leiab uriinist ainult siis, kui sportlane on kasutanud dopingut. Õnneks tegi mulle Olberg selgeks, et ainet on võimalik leida ka mestruaaltsükliga manipuleerimiseks mõeldud ravimis Primolut-N, mida kasutavad paljud naissportlased," avaldas Björgen.

Üheskoos Norra koondise arsti Petter Olbergiga hakkas Björgen seejärel koostama vajalikke dokumente, et edastada tõestus FIS-ile.

"Pidin seletama, millal ma alustasin rasestusmisvastaste pillide kasutamisega, millal ma lõpetasin, mitu pilli ma võtsin," lisas Björgen.

Kulus kaks nädalat enne kui FIS rahuldas Björgeni esitatud tõestuse, kuna sportlase koostatud raport oli kooskõlas laboriproovi tulemustega. Norralannal lubati võistlemist jätkata.

"See oli väga stressirohke aeg. Samal ajal oli Therese Johaugi dopinguskandaal ja ma teadsin väga hästi, mis mulje minust võib jääda," tõdes Björgen.