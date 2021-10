Jelena Välbe Marit Björgeni kahtlasest dopinguproovist: olen šokeeritud

Norra suusakuulsus Marit Björgen avaldas oma värskes elulooraamatus, et teda kahtlustati 2017. aastal Lahti maailmameistrivõistlustel dopinguproovi andmise järel keelatud ainete kasutamises. Venemaa Suusaliidu president Jelena Välbe oli sellest kuuldes šokeeritud.

"Olen šokeeritud. Olen teda alati pidanud suurepäraseks sportlaseks. Tahaksin aga nüüd teada, mida dopingu tarvitamine üldse tähendab ja mille alusel sportlastele karistusi määratakse," vahendab Delfi Välbe sõnu The Daily Skierile.

Loomulikult on venelased pettunud, et Rahvusvaheline Suusaliit FIS ei rääkinud antud juhtumist ise ning teised sportlased said toonasest vahejuhtumist teada Björgeni raamatust.

Sel nädalal ilmunud Björgeni elulooraamatus "Võitja süda: Marit Björgeni lugu" kirjeldas Björgen, et jäi enda arvates dopingutarvitamisega vahele. Nimelt leiti tema uriiniproovist 19-norandrosterooni jääke, mis on WADA anti-dopingu nimekirjas keelatud aine.

"Norra koondise arst Petter Olberg helistas mulle. Ta andis teada, et temaga on ühendust võtnud Rahvusvaheline Suusaliit (FIS). FIS leidis Lahti MM-il minu antud uriiniproovist kahtlase proovi," avaldas Björgen raamatus.

"Ma sattusin koheselt paanikasse ja hakkasin nutma. Olberg üritas mind lohutada, et ma ei muretseks. Ma ei suutnud too öö üldse magada," lisas Björgen.

"Minu uriiniproovist leiti 19-norandrosterooni jääke. Seda konkreetset ainet leiab uriinist ainult siis, kui sportlane on kasutanud dopingut. Õnneks tegi mulle Olberg selgeks, et ainet on võimalik leida ka menstruaaltsükliga manipuleerimiseks mõeldud ravimis Primolut-N, mida kasutavad paljud naissportlased," selgitas Björgen.

Üheskoos Norra koondise arsti Petter Olbergiga hakkas Björgen seejärel koostama vajalikke dokumente, et edastada tõestus FIS-ile. "Pidin seletama, millal ma alustasin rasestumisvastaste pillide kasutamisega, millal ma lõpetasin, mitu pilli ma võtsin," lisas Björgen.

Kulus kaks nädalat enne kui FIS rahuldas Björgeni esitatud tõestuse, kuna sportlase koostatud raport oli kooskõlas laboriproovi tulemustega. Norralannal lubati võistlemist jätkata. "See oli väga stressirohke aeg. Samal ajal oli Therese Johaugi dopinguskandaal ja ma teadsin väga hästi, mis mulje minust võib jääda," tõdes Björgen.