Antidopingureeglid unustanud Marit Björgeni tagasitulek lükkub edasi

Björgen on tippsportlase karjäärile joone alla tõmmanud, aga sel aastal on ta taas korralikult treenima hakanud. Kaheksakordse olümpiavõitja hooaja suurim eesmärk on edukas esinemine märtsis toimuval Vasaloppeti maratonil, kirjutab Delfi Sport.

Norralanna haudus mõtteid osaleda ka sel nädalavahetusel Beitostöelnis peetavatel FIS-i võistlustel, aga antidopingureeglite unustamise tõttu ta seda teha ei saa. Kahtluse all on ka jaanuari lõpus toimuval Marcialonga maratonil võistlemine.

"Olin veidi naiivne. Kui teatasin, et kavatsen osaleda pikamaasõitudel, arvasin, et olen dopingukontrollidele avatud. Ma ei arvanud, et pean ADAMS-i süsteemiga liituma. Pean seal olema pool aastat, enne kui võistelda saan, aga jäin suvel natuke hiljaks. Puhas minu viga," rääkis Björgen Norra rahvusringhälingule.