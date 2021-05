Põnev mänguõhtu seadis paika Rooma veerandfinalistid

Itaallane Lorenzo Sonego (ATP 33.) alistas valitseva Ameerika lahtiste meistri Dominic Thiemi (ATP 4.) ligi kolm ja pool tundi kestnud kohtumises 6:4, 6:7, 7:6. Otsustavas setis päästis Sonego ühel korral matšpalli ning suutis siis mängu viia kiiresse lõppmängu, kus võitis 7:5.

"On lihtsalt hämmastav, uskumatult emotsionaalne hetk minu jaoks, sest ma olen Roomas, oma Itaalias koos fännidega kahe setiga," Sonego ütles pärast matši. "Ma olen nii õnnelik selle võidu üle, selle mängu üle. Thiem on koos Nadaliga parim liivamängija maailmas."

Sonego kohtub reedel veerandfinaalis venelase Andrey Rubleviga (ATP 7.), kes seljatas kolmanda ringi kohtumises hiispaanlase Roberto Bautista Aguti (ATP 11.) 6:4, 6:4.

Põnevusmatšis pääses Roomas veerandfinaali ka maailma kolmas reket Rafael Nadal, kes alistas kanadalase Denis Shapovalovi 3:6, 6:4, 7:6. Legendaarne hispaanlane päästis kahel korral kolmandas setis matšpalli ning viis lõpuks seti kiiresse lõppmängu, kus suutis 7:3 võidu võtta. Hispaanlase jaoks on Rooma turniiri veerandfinaali pääsemine tema karjääri 97. Masters-sarja veerandfinaal.

Nadali vastane veerandfinaalis on reedel sakslane Alexander Zverev (ATP 7.), kes äsja Madridis peetud Masters-sarja turniiri võitjaks tuli. Zverev pääses Rooma turniiris veerandfinaali, kui alistas teist korda kahe turniiri jooksul jaapanlase Kei Nishikori (ATP 45.) 4:6, 6:3, 6:4. Zverev ja Nadal kohtusid samuti Madridis, kus sakslasel õnnestus 4:6, 4:6 võiduga Nadal konkurentsist välja lülitada.

"Usun, et tingimustes on suur erinevus. Arvan ka, et meie füüsilises olekus on erinevus. Eelmine nädal ja nüüd see kohtumine toob kõik [reedel] kokku, aga anna endast siiski parima," ütles Zverev. "Päeva lõpul on [Nadal] üks paremaid võistlejaid maailmas ja ma proovin ise samasugune olla."

Maailma esireket Novak Djokovic alistas kolmandas ringis 6:2, 6:1 hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina (ATP 48.). Djokovic tegi neljapäeval kiire töö ning lahendas 21-aastase sakslase tunni ja 11 minutiga. Esireketiga kohtub veerandfinaalis kreeklane Stefanos Tsitsipas (ATP 5.), kes oli 6:4, 6:2 parem Matteo Berretinist (ATP 9.).

Viimases veerandfinaalis kohtuvad argentiinlane Federico Delbonis (ATP 64.) ning ameeriklane Reilly Opelka (ATP 47.). Delbonis alistas kolmandas ringis 20-aastase Felix Auger-Aliassime (ATP 21.) 7:6, 6:1 ning Opelka pääses veerandfinaali 7:6, 6:4 võiduga venelase Aslan Karatsevi (ATP 27.) üle.

Rooma Masters-sarja turniiri veerandfinaalid mängitakse reedel.