Hein andis ülivõimsas hoos ründajale väravasöödu ja Werder tõusis viiendaks

Väravateta lõppenud avapoolaja järel mängis Werderi eest järjekordsed 90 minutit kirja saanud Hein 57. minutil oma karistusalast ette pika palli, millega külalismeeskonna kaitsjad ei suutnud toime tulla ning palli kontrolli alla saanud Niclas Füllkrug viis täpse löögiga Werderi juhtima. Lõppskoori vormistas Eren Dinkci 82. minutil.

33-aastane Füllkrug on sellel hooajal Werderi eest olnud hiilgavas hoos: klubi kasvandik, kes on praegu Werderis laenul West Ham Unitedist, on värava löönud juba kaheksas järjestikuses mängus.

Sel hooajal on Saksamaa koondist 24 mängus esindanud ründaja kõigis võistlussarjades kümne mänguga löönud 12 väravat, Bundesligas on ta üheksa tabamusega liiga edukaimaks väravakütiks.

Liigahooaega kaotusega Freiburgile alustanud Werder on pärast seda seitsmest mängust võitnud neli ja viigistanud kolm, laupäevane võit kergitas nad tabelis Leverkuseni Bayeri ette viiendale kohale.