14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi
14-aastane Eesti tennise tulevikulootus Elizaveta Anikina teenis Rootsis Täbys toimuval W15 turniiril suurepärase võidu, kui alistas turniiril esimesena asetatud Caijsa Wilda Hennemanni (WTA 237.) kahes setis.
Teist korda oma karjääris profiturniiril põhitabelisse pääsenud Anikina alustas kahe järjestikuse võiduga, mis viisid ta ühtlasi veerandfinaali. Seal tuli 14-aastasele vastu turniiril esimese asetuse saanud, üksikmängu maailma edetabelis 237. real paiknev Caijsa Wilda Hennemann.
Anikina alustas matši suurepäraselt ning läks avasetis juhtima 4:1, kuid lubas siis 25-aastasel rootslannal viigistada ja 5:4 juhtima minna. Pärast seda taastus aga tasavägine heitlus ning seti võitja selgitati lõppmängus, kus Anikina kindla 7:1 võidu teenis.
Teine sett algas samuti tasavägiselt, aga Anikina sai 4:4 viigiseisult kaks geimivõitu järjest ning vormistas suurepärase 7:6 (1), 6:4 võidu.
Poolfinaalis kohtub 14-aastane Anikina kaheksa aastat vanema hollandlanna Klara Veldmaniga, kes on maailma edetabelis 893. positsioonil.
Eesti esireket Elena Malõgina saavutas paarilise Amelia Rajeckiga Glasgow's toimuval W75 turniiril poolfinaalis 6:7 (5), 6:4, 10:7 võidu. Laupäeval toimuvas finaalis minnakse vastamisi Savannah Dada-Mascolli ja Angella Okutoyiga. Malõgina on võitnud ITF-i ja WT tasemel paarismängus 13 tiitlit, kuid W75 tasemel veel võidutsenud ei ole.
Toimetaja: Kristjan Kallaste