14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

Teist korda oma karjääris profiturniiril põhitabelisse pääsenud Anikina alustas kahe järjestikuse võiduga, mis viisid ta ühtlasi veerandfinaali. Seal tuli 14-aastasele vastu turniiril esimese asetuse saanud, üksikmängu maailma edetabelis 237. real paiknev Caijsa Wilda Hennemann.

Anikina alustas matši suurepäraselt ning läks avasetis juhtima 4:1, kuid lubas siis 25-aastasel rootslannal viigistada ja 5:4 juhtima minna. Pärast seda taastus aga tasavägine heitlus ning seti võitja selgitati lõppmängus, kus Anikina kindla 7:1 võidu teenis.

Teine sett algas samuti tasavägiselt, aga Anikina sai 4:4 viigiseisult kaks geimivõitu järjest ning vormistas suurepärase 7:6 (1), 6:4 võidu.

Poolfinaalis kohtub 14-aastane Anikina kaheksa aastat vanema hollandlanna Klara Veldmaniga, kes on maailma edetabelis 893. positsioonil.

Eesti esireket Elena Malõgina saavutas paarilise Amelia Rajeckiga Glasgow's toimuval W75 turniiril poolfinaalis 6:7 (5), 6:4, 10:7 võidu. Laupäeval toimuvas finaalis minnakse vastamisi Savannah Dada-Mascolli ja Angella Okutoyiga. Malõgina on võitnud ITF-i ja WT tasemel paarismängus 13 tiitlit, kuid W75 tasemel veel võidutsenud ei ole.