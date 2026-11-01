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Rae Spordikool jõudis poolfinaali, Audentes võitis põnevuslahingu

Võrkpall
Võrkpalli naiste Balti liiga: Rae Spordikool/Viaston – Audentese SG/NT
Võrkpalli naiste Balti liiga: Rae Spordikool/Viaston – Audentese SG/NT Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpall

Rae Spordikool/VIASTON alistas võrkpalli naiste karikavõistlustel teist korda BARRUS/Võru Võrkpalliklubi ning kindlustas koha poolfinaalis. Viljandis peetud tasavägises kohtumises sai Audentese SG viiegeimilise võidu kohaliku Viljandi Metalli üle.

Rae Spordikool/VIASTON mängis kodusaalis BARRUS/Võru VK üle 3:0 (25:14, 25:19, 25:23) tulemusega, võites seega mõlemad veerandfinaalseeria mängud. Rae naiskond võitis ka 25. oktoobril Võrus toimunud kohtumise 3:0, vahendab Volley.ee.

Võitjate resultatiivseim oli Anna Gontsarova 12 punktiga (+5), kes realiseeris rünnakul pooled võimalustest. Liis Kiviloo lisas 11 punkti, millest koguni kuus tulid servil. Kiviloo oli ühtlasi kohtumise parima kasuteguriga (+11). Brita Männilaan panustas võitu kaheksa ja Aleksandra Kärk seitse punkti. BARRUS/Võru VK poolel kogus enim punkte Haide Haring, kelle arvele jäi kümme punkti. Kerli Kubi lisas seitse ning Margot Saharov ja Marleen Ojasoo kumbki viis punkti.

Teises pühapäevases veerandfinaalis sai Audentese SG võõrsil 3:2 (27:25, 8:25, 14:25, 26:24, 15:13) jagu Viljandi Metallist.

Kohtumine kujunes tõeliseks põnevuslahinguks. Audentes võitis tasavägise avageimi 27:25, kuid seejärel haaras Viljandi Metall kindla initsiatiivi, võites teise geimi koguni 25:8 ja kolmanda 25:14. Neljandas geimis oli kodunaiskond samuti suurema osa ajast eduseisus, juhtides 22:17 ja 23:19 tulemusega, ent Audentes suutis geimi lõpus mängu pöörde tuua ning võita 26:24. Otsustavas viiendas geimis jäi külalisnaiskond 12:13 kaotusseisust peale 15:13.

Võitjate resultatiivseim oli Karmen Mandel 19 punktiga (+7), kellest kahe punktiga jäi maha Keira Liina Lukas, kes kogus 17 punkti (+11). Maria Elizabeth Jefanov lisas kümme ja Kertu Stamm kaheksa punkti. Viljandi Metalli poolel tõi enim punkte Erle Püvi, kelle arvele jäi 20 punkti (+15). Neist 18 tulid rünnakul ja kaks servil. Liisbet Pill lisas 16 punkti (+14), näidates 52-protsendilist rünnakuefektiivsust. Maria Allik kogus 15 ja Sonja Siimson 11 punkti.

Veerandfinaalides on seni peetud neli kohtumist. Rae Spordikool/VIASTON on kahe võiduga BARRUS/Võru VK üle kindlustanud koha nelja parema seas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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