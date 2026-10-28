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Zverev päästis noore hispaanlase vastu neli matšpalli, Alcaraz pääses kergemalt

Tennis
Alexander Zverev ja Martin Landaluce
Alexander Zverev ja Martin Landaluce Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Tennis

Maailma teine reket Alexander Zverev pääses Austrias Viinis peetaval ATP 500 kategooria tenniseturniiril avaringis ehmatusega.

Zverev alistas üle kolme tunni kestnud kohtumises korraldajate vabapääsmega põhitabelisse koha saanud 20-aastase hispaanlase Martin Landaluce (ATP 67.) 7:5, 3:6, 7:6 (11). Seejuures oli Zverevil otsustavas setis seisul 6:5 kaks matšpalli, aga Landaluce suutis servi hoida ja viis seti kiiresse lõppmängu. Seal oli hispaanlasel omakorda neli matšpalli, aga lõpuks vormistas Zverev enda viiendal matšpallil võidu, võites üle 20 minuti kestnud kiire lõppmängu 13:11.

"Mind sunniti viimase piirini pingutama," kiitis Zverev noort vastast. "Martin mängis suurepärase matši, au talle! Tean, et pean ise paremini mängima, see polnud ideaalne mäng."

Kui Zverev jõuab Viinis vähemalt veerandfinaali, tõuseb ta juba järgmisel nädalal esimest korda maailma esireketiks.

Turniiril teisena asetatud hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 3.) pidi pisut üle kahe tunni pingutama ja sai neutraalse lipu all mängivast Karen Hatšanovist (ATP 24.) jagu 6:4, 7:6 (5).

"See oli imeline! Ma tean, miks mulle meeldis siin turniiril 2021. aastal. Kui ära läksin, mõtlesin, et see publik oli väga eriline. Ja nüüd tundsin seda jälle! Esimese ringi mäng, täismaja," rõõmustas Alcaraz. "See oli suurepärane ja ma tõesti nautisin, kuigi pidin ka kõvasti võitlema, jooksma ja palju higistama. Mängisime mõlemad päris ilusaid punkte, ütleksin, et see oli hea mäng."

Toimetaja: Maarja Värv

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