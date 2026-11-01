Esimest korda maratoni jooksnud Almgren sai New Yorgis esikoha

Tänavu maanteejooksus maailmameistriks ja 10 000 meetri jooksus Euroopa meistriks tulnud Almgren osales esimest korda oma karjääris maratonis ja tegi suurepärase debüüdi, ületades Central Pargis finišijoone ajaga kaks tundi, kuus minutit ja 14 sekundit.

Aafriklased on maratoni suurvõistlusi ehk Major'eid domineerinud ning viimati võidutses suurvõistlusel mitte-aafriklane 2018. aastal. New Yorgis pole eurooplane võidutsenud alates 1996. aastast. "Jakob Ingebrigtsen näitas, et see on võimalik," rääkis Almgren. "Eurooplased on seda vahet vähendanud, äkki ma inspireerin ka kedagi. Ma teen kõvasti trenni, eks mingi talent on ka."

"Kuna ma tulen kergejõustikust, tunnen ma end paremini siis kui me kiiresti jookseme," lisas rootslane. "Kõik räägivad mulle, et pean veel maratone jooksma. Kergejõustiku hooaeg on seljataga, miks mitte järgmine aasta seda maratoniga kombineerida?"

Eurooplased teenisid New Yorgis kaksikvõidu, sest teise koha sai itaallane Yemaneberhan Crippa (+0.13), esikolmikusse mahtus veel Lesotho jooksja Kamohelo Mofolo (+0.24). Esimesena jäi esikolmikust välja keenialane Benson Kipruto (+0.25).

Naiste arvestuses võidutses keenialanna Sheila Chepkirui, kelle ajaks jäi 2:24.36. Teise koha saavutas kodupubliku ees jooksnud Jessica McClain (+0.06), edestades napilt keenialannat Hellen Obirit (+0.06).