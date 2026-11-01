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TÜ/Bigbank alustas võidu ja kaotusega

Võrkpall
Võrkpalli naiste Balti liiga: TÜ/Bigbank – RVS/LU
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Võrkpall

Võrkpalli naiste Balti liigas pidas TÜ/Bigbank hooaja kaks esimest kohtumist ning sai tabelisse võidu ja kaotuse.

Laupäeval oli Tartu võistkond üle Läti kuni 18-aastaste koondisest 3:0 (25:15, 25:13, 25:11). Naiskonna paremad punktitoojad olid 12 punktiga Ave Kuusk (+9) ja Annabel Huik (+10).

Pühapäeval ootas ees teisest puust vastane ja tuli tunnistad Riia Võrkpallikool/Läti Ülikooli paremust 3:0 (25:19, 25:20, 25:20). Nora Lember tõi tartlannadele 11 punkti (0), võitjate kasuks korjas 12 punkti Šarlote Šlitere (+4).

Ülejäänud kaks Balti liigas osalevat Eesti naiskonda on pidanud ühe kohtumise ja olid vastamisi omavahel: Rae Spordikool/Viaston alistas paari nädala eest kodus Audentse SG/Noortekoondise.

Veel osalevad liigas Läti klubidest Riia Stradinši Ülikool ja Leedu klubidest Kaunase Vytautas Suure Ülikool.

Toimetaja: Siim Boikov

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