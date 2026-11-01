TÜ/Bigbank alustas võidu ja kaotusega

Veel osalevad liigas Läti klubidest Riia Stradinši Ülikool ja Leedu klubidest Kaunase Vytautas Suure Ülikool.

Ülejäänud kaks Balti liigas osalevat Eesti naiskonda on pidanud ühe kohtumise ja olid vastamisi omavahel: Rae Spordikool/Viaston alistas paari nädala eest kodus Audentse SG/Noortekoondise.

Pühapäeval ootas ees teisest puust vastane ja tuli tunnistad Riia Võrkpallikool/Läti Ülikooli paremust 3:0 (25:19, 25:20, 25:20). Nora Lember tõi tartlannadele 11 punkti (0), võitjate kasuks korjas 12 punkti Šarlote Šlitere (+4).

Laupäeval oli Tartu võistkond üle Läti kuni 18-aastaste koondisest 3:0 (25:15, 25:13, 25:11). Naiskonna paremad punktitoojad olid 12 punktiga Ave Kuusk (+9) ja Annabel Huik (+10).

Võrkpalli naiste Balti liigas pidas TÜ/Bigbank hooaja kaks esimest kohtumist ning sai tabelisse võidu ja kaotuse.

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