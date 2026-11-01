Kaljulaid piirdus Abu Dhabis ühe matšiga

Avaringis vaba olnud Kaljulaid läks teises ringis kokku Venemaa esindaja Mansur Lorsanoviga. 48. sekundil sai eestlane esimese hoiatuse, aga rohkem normaalajal statistilisi sündmusi ei juhtunud.

Kui lisaaega oli maadeldud 21 sekundit, said mõlemad veel ühe hoiatuse. Ligemale kaks minutit pärast lisaaja algust sooritas Lorsanov yuko väärilise võtte, mis aitas ta edasi järgmisesse ringi.

Lorsanov võitis ka oma järgmise matši, aga kaotas veerandfinaalis itaallasele Christian Parlatile ja see tähendas, et 31-aastane Kaljulaid lohutusringi ei pääsenud.

Selle kaalukategooria võitjaks tuli bulgaarlane Ivailo Ivanov, kes alistas finaalis Moldova esindaja Mihail Latisevi.

Rohkem Eesti judokaid Abu Dhabis kaasa ei teinud.