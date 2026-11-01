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Cyclo-crossi Eesti meistriteks tulid Lõiv ja Mõttus

Jalgrattasport
Foto: Adam Illingworth
Jalgrattasport

Viljandi Metall Eesti meistrivõistlustel cyclo-crossis võidutsesid eliitklassides Janika Lõiv (Hawaii Express) ja Matthias Mõttus (Haanja Rattaklubi).

Eliitnaiste seas lisas Lõiv teatekrossi, olümpiakrossi ja lühirajasõidu Eesti meistri tiitlite kõrvale cyclo-crossi kuldmedali, edestades Ann-Christine Allikut (Lõuna-Eesti Rattaklubi) 32 sekundiga ning Loore Lemlochi ühe minuti ja 49 sekundiga.

Eliitmeeste konkurentsis krooniti Eesti meistriks Matthias Mõttus, kes sai 32 sekundiga jagu Markus Mäeuibost (Charvieu Chavagneux isere Cyclisme) ja 42 sekundiga Riko Tammepuust (UN Cycling Team).

"Natuke jamasid oli, pidin mitu korda ratast vahetama, sain kiirelt tehtud, lõpuks suutsin ikka tehnilise peal vahe sisse teha ja lõpuni ära kesta," ütles Mõttus. "Eks see oli teenitud pärast seda cyclo hooaega. Omajagu teisi kohti võtsin, aga eks hooaja lõpus on ikka paremad jalad, loodan, et järgmise nädalani kestab ära."

Meesjuunioride klassis olid parimad Niklas Lond (Tigerr Cycling Team), Uku Järv (CFC Spordiklubi; +0.08) ja Karl Henrik Mollberg (Viljandi Rattaklubi; +1.51) ning naisjuunioride hulgas Marta Mõttus (Haanja Rattaklubi), Gisele Rang (CFC Spordiklubi; +0.44) ja Linda Lensment (Kalevi Jalgrattakool; +3.00).

M16 klassi kiireimad olid Steven Sumberg (Porter Racing), Kevin Kertsman (CFC Spordiklubi; +0.26) ja Kaarel Laansoo (Kalevi Jalgrattakool; +0.55) ning N16 klassis Isabel Kiis (Kalevi Jalgrattakool), Melissa Kivi (Viiking; +2.41) ja Linda Ründva (Kalevi Jalgrattakool; +3.15).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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