Heas hoos Anikina sai Rootsis ka teise ülikindla võidu

Kui päev varem alistas Anikina (WT 1442.) 6:0, 6:2 suvel ka WTA tabelisse mahtunud rootslanna Victoria Kapcia (WT 592.), siis neljapäeval läks ta vastamisi kaheksanda asetusega maailma edetabeli 974. reketi Vlada Mintševaga ning teenis 6:2, 6:0 võidu.

Kuigi neutraalse lipu all mängiv Mintševa sai Anikina vastu kuus murdepalli, õnnestus tal ära kasutada vaid üks. Seejuures lubas Anikina vastasel tema teisel servil võita vaid ühe punkti, realiseeris oma 13 murdepallist kuus ning võitis mängu tunni ja 17 minutiga.

Veerandfinaalis võib Anikina nüüd vastamisi minna esimese asetusega Caijsa Wilda Hennemanniga. 25-aastane rootslanna on maailma edetabelis kõrgel 237. positsioonil.