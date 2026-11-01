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Thun tuli suurest kaotusseisust võidukalt välja

Jalgpall
Mattias Käit
Mattias Käit Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislaste Mattias Käidi ja Patrik Kristali koduklubi Thun teenis Šveitsi kõrgliigas vägeva võidu, kui lõi 26 minutiga neli lausa väravat.

Thun läks võõrsil Lausanne'i vastu kiirelt juhtima, kui Furkan Dursun 12. minutil jala valgeks sai. Seejärel saatis palli väravasse ka Kristal, kuid eestlane oli suluseisus ja see tabamus ei lugenud. Poolajapausile mindi siiski Lausanne'i eduseisul, sest Omar Janneh realiseeris 36. minutil penalti ning lõi avapoolaja üleminutitel teisegi.

Teise poolaja alguses viis Enzo Molebe Lausanne'i kahe väravaga juhtima ning 62. minutil sai võõrustaja vastase omaväravast neljanda tabamuse kirja.

Thun ei andnud aga alla ja Brighton Labeau tõi külalised 70. minutil taas kahe värava kaugusele. Kümme minutit hiljem lõi Riccardo Braschi Thuni eest kolmanda ning 86. minutil lõi Lausanne'i mängija omavärava, mis tõi tabloole 4:4 viigi. Sellega ei saanud sündmusterohke mäng aga läbi ning kuuendal üleminutil jõudis Labeau oma teise väravani, millega vormistas Thunile suurepärase 5:4 võidu.

Mõlemad eestlased alustasid mängu algkoosseisus, Kristal võeti 61. minutil pingile ning Käit tegi terve mängu kaasa.

Thun on Šveitsi kõrgliigas nelja võidu, ühe viigi ja seitsme kaotusega üheksandal tabelireal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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