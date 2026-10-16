Zverev sammus kindlalt poolfinaali

Zverev sai veerandfinaalis veidi vähem kui poolteist tundi kestnud matšis 6:4, 6:4 jagu maailma üheksandast reketist Alex de Minuarist, kellele ta oli kaotanud eelmises kahes omavahelises matšis.

Esimeses setis murdis Zverev vastase pallingu viiendas geimis. Järgmises geimis patustas sakslane topeltveaga, kuid sellest hoolimata tõrjus kolm murdepalli ja kallutas seti lõpuks enda kasuks. Teises setis tegi Zverev otsustava murde seitsmendas geimis.

Zverev lõi kümme serviässa ja realiseeris esimese servi punkte 80-protsendilise näitajaga. Äralööke kogunes tema arvele 24 ja lihtvigu 15.

Poolfinaalis läheb Zverev kokku hispaanlase Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 26.), kes sai kaheksa parema seas seisul 4:1 loobumisvõidu prantslaselt Arthur Gealt (ATP 56.).

Teises poolfinaalis on üheks osaliseks Davidovich Fokina kaasmaalane Rafael Jodar (ATP 13.). Hispaanlane kaotas Norra esinumbri Casper Ruudi (ATP 24.) vastu avaseti 4:6, kuid võitis kaks järgmist 6:4 ja 6:3.

Jodari järgmine vastane selgub reede pärastlõunal paarist Daniil Medvedev (ATP 6.) - Tommy Paul (ATP 18.).