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Randväli saavutas noorte olümpial ajaloolise neljanda koha

Ujumine
Maari Randväli
Maari Randväli Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Maari Randväli tegi Dakaris toimuvatel noorte suveolümpiamängudel ajalugu, kui temast sai esimene Eesti naisujuja, kes sel võistlusel finaali pääsenud. Randväli tegi tugeva esituse ning saavutas neljanda koha.

100 meetri liblikujumise eelujumistes kuuenda koha (1.02,96) saanud Randväli parandas finaalis oma aega pea kahe sekundi võrra ning sai 1.00,97-ga neljanda koha.

See tähistab Eesti ujujate parimat tulemust noorte olümpial ja Randväli on ühtlasi esimene Eesti naine, kes sel võistlusel finaali pääsenud. Dakaris toimuval võistlusel osaleb ta veel 50 meetri liblikujumises, 50 meetri seliliujumises ning 200 meetri vabaujumises.

"Tingimusi arvesse võttes võib ajaga rahule jääda. Tehnika kallal on veel vaja tööd teha. Teame treeneriga, mida parandada, aga ilmselt jätame liblikujumise arendamise pigem pika raja hooajaks. Järgmise sammu tegemiseks on vaja tehnikat lihvida," rääkis Randväli. "Hea algus on tehtud! Siin on endiselt väga kuum, aga nüüd saan õnneks kaks päeva puhata."

Noorte olümpiavõitjaks tuli venelanna Serafima Fokina (59,81), pjedestaalile pääsesid veel rumeenlanna Daria-Mariuca Silisteanu (1.00,31) ja brasiillanna Ana Julia Aguiar Amaral (1.00,49), eestlanna jäi kolmandast kohast 0,48 sekundi kaugusele.

Pühapäeval oleks pidanud oma esimese stardi tegema ka Gerd Johan Lessing, aga meeste 800 meetri vabaujumine jäeti ära, sest Dakari välibasseini vesi oli liiga kuum. Lessing osaleb noorte olümpial veel 200 ja 400 meetri vabaujumises.

Sõudja Steven Runin sai rannasprindi esimeses ajasõidus seitsmenda koha (2.45,02) ning pääses sellega 16 hulka. Seal läheb ta duellis vastamisi hiinlase Juntao Suga, kes sai teises ajasõidus teise koha (2.30,95).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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