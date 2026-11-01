Trans langeb esiliigasse: samm tagasi õpetab meid midagi teisiti tegema

Kolmel korral Eesti karikavõitjaks tulnud ja varasemalt korduvalt Eesti meistrivõistlustel ka medaliteni jõudnud Narva Trans langeb klubi ajaloos esmakordselt esiliigasse. Kui mullu lõpetati hooaeg Premium liigas viiendana, siis sel aastal tuleb leppida viimase kümnenda kohaga. 35 mängust on tänavu võidetud vaid viis ja kaotatud 25, löödud vaid 26 väravat.

"See on jalgpall, juhtub. Seda juhtub igal pool, väga kahju kindlasti. Meeskond ikkagi üritas täiega edasi mängida, mis iganes oli seis - täiega üritasime ellu jääda," ütles Narva Transi kapten German Šlein ERR-ile.

Flora vastu oli Transil pärast kaotusseisu jäämist ideaalne võimalus viigistada, aga Kaur Kivila tõrjus Emilis Petkuse löögi. Järgnenud Sergei Zenjovi tabamuse puhul tunnetati ka ebaõiglust, et VAR jättis Flora värava tühistamata. "Mõned inimesed, mõned kohtunikud on Narva vastu ja see on ilmselge, mis väljakul toimub. Kui keegi aru ei saa, siis see on nende probleem," rääkis Transi tegevjuht Konstantin Burdakov.

"Teine asi, et me pole piisavalt head. See on arusaadav. See on suur löök ja ma ei tea: mul on suur vastutus. Arvan, et president (Nikolai Burdakov - toim) tegi selle aja jooksul kõik, mida soovisime, aga ei tulnud välja. See on pettumus. Lõppkokkuvõttes see on kurb, aga võib olla üks samm tagasi õpetab meid kõiki midagi teistmoodi tegema," rääkis," lisas Burdakov.

Ehkki tuleviku osas on hetkel palju ebaselgust, siis positiivse poole pealt võitis Transi duubel esiliiga B ja see on taas ajalooline saavutus Narva jalgpallis.

"Siit saab ainult edasi minna ja kogu klubi edasi areneda, et mitte kuhugi auku jääda. Ma soovin kõigile jõudu, et siit välja ronida. Muudmoodi ei saa ju. Seega arvan, et kõik saab olema korras klubiga," lisas Šlein.

ERR-i korrespondent Jüri Nikolajev käis Narvas meeskonna fännidelt hinnanguid võtmas. Georgi sõnul kukkus meeskond läbi juba hooaja alguses, nii tema kui ka Vladimir vaatasid Transi languse osas treenerite poole. "Loomulikult on see linna jaoks tragöödia, et meeskonda Premium liigas enam ei ole. Rahaline seis muutub. Meil läheb väga raskeks esiliigast välja pääseda. Spordis juhtub nii mõndagi, kuid reaalselt võttes oleneb praegu kõik rahast," rääkis Vladimir.

"Need mängijad, kes mängu määravad, lahkuvad kindlasti meeskonnast. Mulle tundub, et Narval ei jätku raha selleks, et lähima kolme-nelja aasta jooksul tagasi pöörduda," jätkas Vladimir. "Isegi, kui nad kolmandasse liigasse kukuvad, tuleme mängu vaatama. Meie jaoks on nad ikkagi omad poisid, keda me tunneme, armastame, seepärast tuleme igal juhul neile kaasa elama."

Trans peab hooaja viimase mängu koduväljakul, kui 7. novembril võõrustatakse Harju JK Laagrit.