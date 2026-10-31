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Tamm saavutas paarismängus karjääri kuuenda turniirivõidu

Tennis
Kosuke Ogura ja Kristjan Tamm.
Kosuke Ogura ja Kristjan Tamm. Autor/allikas: Erakogu
Tennis

Tennisist Kristjan Tamm võitis koos jaapanlase Kosuke Oguraga Singapuri WT M15 turniiril paarismängu.

Kolmandana asetatud Tamm ja Ogura alistasid finaalis Muhammad Rifqi Fitriadi (Indoneesia) ja Han Seon-yongi (Lõuna-Korea) 6:4, 6:4. Tamm võttis ühtlasi revanši, sest ta kaotas üksikmängus 16 parema seas Rifqi Fitriadile 2:6, 6:4, 4:6.

Tamm ja Ogura läbisid turniiri kindlalt, loovutades nelja kohtumise jooksul vastastele vaid ühe seti. Kõige keerulisemaks kujunes avaring, kus saadi võit kolmes setis.

"Paarismänguturniiril oli esimene mäng alguses veidi rabe, aga mida mäng edasi, seda paremaks läks nii mäng kui ka enesetunne," kommenteeris Tamm pärast finaali.

Tamm saavutas paarismängus karjääri kuuenda ja käimasoleval hooajal kolmanda turniirivõidu World Tennise tuuril. Suvel triumfeeris ta koos Markus Mölderiga Vaasa M15 ja Rzeszowi M15 turniiridel.

Toimetaja: Henrik Laever

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