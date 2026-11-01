BC Pärnu alistas kodupubliku ees valitseva meistri

Pärnu alustas kohtumist hästi ning läks kiirelt seitsmega juhtima, aga jäi avaveerandi lõpuks tagaajaja rolli. Tugevat Valmierat siiski kaugele ette ei lubatud ning poolajapausiks oli tablool Läti klubi 39:37 edu. Teisel poolajal stsenaarium kuigi palju ei muutunud ning Pärnu pääses kolmandal veerandil ka juhtima.

Otsustava veerandi alguses taastas Valmiera oma edu ning läks ühel hetkel ka seitsmega juhtima, aga Pärnu vastas sellele 12:2 spurdiga ja läks minut ja 40 sekundit enne lõpusireeni kolmega juhtima. Valmiera ei teinud võõrustajale asja lihtsaks ning Aminu Mohammed surus pool minutit enne mängu lõppu kahe käega pealt, viies sellega külalised juhtima 74:73.

Järgnenud Pärnu rünnakul kerkis kangelaseks ei keegi muu kui Mihkel Kirves, kes sai ründelauas palli ja viis pärnakad juhtima. Valmiera eest läks seejärel viskele Bryce Mcbride, aga mullu Tartu Ülikooli esindanud ameeriklase vise ei kukkunud ja Pärnu saadeti vabaviskejoonele. Renars Birkans tabas ühe ning Valmierale jäi veel neli sekundit.

Darren Williams viis palli kiirelt üle ja saatis keskjoonelt teele keerulise viske, mis tekitas korralikult ärevust, aga tuli siiski rõngast välja ning Pärnu sai 76:74 (13:16, 24:23, 22:22, 17:13) võidu.

Kapten Kirves viskas võidumängus 18 punkti ja haaras kaheksa lauapalli. Vinge esituse tegi ka Birkans, kelle arvele jäi 11 punkti ja lausa 14 resultatiivset söötu. Tsotne Tsirtsidze viskas kümme punkti, kaksikduublist jäi tal puudu vaid üks lauapall. Valmiera resultatiivseim oli 23 punkti ja kuus lauda kogunud Aminu Mohammed.

Pärnu jaoks oli see kolme kaotuse kõrvale kolmas võit, liigatabelis jätkatakse kaheksandal kohal. Valmiera on kogunud kaheksa mänguga kuus võitu, tabelis ollakse kolmandal real.