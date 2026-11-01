TV 10: Valga treener Riho Meri kasutas staadioni uuendamisel tennisepalle

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

Kui on tahet ja taipu, siis leiab ikka lahendusi. TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja finaal toimus juunikuus Valgas ja oli heaks tõukeks kohaliku staadioni uuendamisel.

Kergejõustikutreener ja TV 10 Olümpiastarti sarja tänavuse finaali peakohtunik Riho Meri kulutas palju energiat ja tegi koostööd ka lätlastega, et mitmevõistluse võitjad selguksid üle pika aja taas Valgas "Nagu öeldakse laulusalmis, et ei saa me läbi Lätita. Väga suur tänu Läti Valkale. Saime neilt finaaliks staadionile paigutatud telgid, tablood tulemuste näitamiseks ja kohtunikele erinevat värvi vestid selga," rääkis Meri naabritega tehtud heast koostööst ERRile.

Sarja vabariiklik finaal toimus 28. aastase vahe järel ja alles teist korda Valgas. Mõlemal korral on Valga staadioni jooksurada saanud eelnevalt ka uue kuue. Seekord oli Valga staadioni jooksuradade tartaankate läbinud põhjaliku sügavpuhastuse ja sellele oli paigaldatud uus kummigraanulikiht ning märgitud uued jooned. Rajakatte uuenduseks kulus kokku üle 90 000 euro. Kuna 400 meetri pikkuse jooksuringi siseserv peab olema tähistatud sobivast materjalist äärisega, siis võttis nutikas Meri appi kollased tennisepallid, mis lõigati pooleks ja kinnitati rajale.

"Rada sai uuenduse eelmise aasta augusti lõpus ja visuaalselt näeb hea välja, sest vana märgistus oli juba ajast ja arust. Kuna alumiiniumäär oli niivõrd ära kulunud, siis pidi midagi leiutama, et kuna augud olid olemas, siis sai siseserv ära tähistatud tennisepallide abil. Peab olema loov, sest uus ring maksaks üle 10 000 euro, kuid nüüd sai töö odavamalt töö tehtud," selgitas Meri naerulsui tennisepallide rajale paigutamise põhjust.

Valga staadionil oli jooksuringi siseserv tähistatud pooleks lõigatud tennisepallidega Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Mullu Euroopa Kergejõustikuliidu treeneritöö auhinna pälvinud Meri on tegutsenud treenerina juba 31 aastat ja sama kaua toonud ka Valgamaa noori TV 10 võistlustele ning korraldanud sarja piirkondlikke eelvõistlusi.

"Kõige eredamalt on meeles see, kui 2010. aastal võitsime oma võistkonnaga suurte koolide arvestuses sarjas kogu hooaja kokkuvõttes esikoha. Finaal oli siis Võrus ja see oli väga eriline võit," meenutas Riho Meri, kelle tütar Margot aitas Valga tiimil koguda tugeva punktisumma, millega edestati Kuusalu Keskkooli ja Elva Gümnaasiumit. "Mul oma tütar oli selles 2010. aasta finaalis kaheksavõistluses teine. Ta tegeles hiljem päris pikalt kergejõustikuga ja jõudis Eesti koondisse ning esindas Balti matšidel Eestit."

Tänavu sai Valga Põhikooli võistkond suurte koolide konkurentsis 11. koha. Erinevate kolleegidega finaali koju toomiseks pikalt vaeva näinud Meri loodab, et suure mitmevõistlusega kaasnenud melu toob pikas jooksus Valgamaal spordi juurde palju uusi noori.

Aeg näitab, millise spordi- või eluala tipud sirguvad tänastest finalistidest. 1998. aastal, kui Valga staadionil toimus sarja finaal esimest korda, jõudsid mitmevõistluses auhinna saajate hulka hilisemad Eesti rekordi püstitajad ja olümpialased Kaie Kand ning Ksenija Balta.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp toimub 5. detsembril Võrus, kus kavas üksikalad. Koolivõistkondade registreerimise infot ja sarja reegleid on võimalik lugeda SIIN. Vabariiklikud etapid jõuavad taaskord ka saadetena teleekraanile.