Kaotusseisust välja tulnud Zverev võitis Madridi turniiri

Viiendana asetatud Zverev, kes lülitas veerandfinaalis konkurentsist maailma teise reketi Rafael Nadali ning oli nelja parema hulgas parem Dominic Thiemist (ATP 4.), pidas kaheksanda asetusega Berrettini vastu avasetis maha tasavägise lahingu. Punkt-punktis kulgenud esimene sett kulmineerus kiire lõppmänguga, kus Itaalia esireket läks 5:0 juhtima, jäi siis 6:7 taha, kuid võitis kokkuvõttes 10:8.

Ka matši teine sett algas tasavägiselt ning veel seitsme geimi järel juhtis Berrettini 4:3. Seejärel suutis 24-aastane Zverev aga aasta vanema itaallase vastu oma paremuse maksma panna, murdes Berrettini servi ning võites kolm järjestikust geimi ja ühes sellega ka seti.

Otsustavas kolmandas setis jäi Zverev kolme geimi järel kaotusseisu, kuid läks siis servimurde toel 4:2 juhtima ning eduseisu enam ei loovutanud. Esmakordselt Masters-sarja turniiri finaalis mänginud Berrettini võitis küll veel ühe geimi, aga Zverev vormistas teise matšpalliga 6:3 võidu.

Kaks tundi ja 42 minutit väldanud matši jooksul servis võidukas Zverev viis ässa ja tegi seitse topeltviga, Berrettini vastavad numbrid olid seitse ja üks.

Alexander Zverevile oli tegemist karjääri neljanda Mastersi võiduga. Maailma kuues number võidutses viimati Masters-sarja turniiril kolm aastat tagasi, triumfeerides samuti Madridis. Veel on sakslast edu saatnud 2018. aastal Roomas ja Kanadas. Kokku on Zverev nüüd võitnud 15 ATP Touri võistlust.