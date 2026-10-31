Stiven Aas võitis esimese eestlasena WBA Balti profipoksi meistrivöö

"Matš oli päris raske, vastane oli väga tugev," lausus Aas. "Aga minu ettevalmistus selleks võitluseks oli perfektne, kõik oli minu kontrolli all, tegin võidu nimel palju tööd ja olen väga rõõmus," lisas ta. 26-aastase Aasa jaoks oli kümneraundiline kohtumine esimene võimalus võita profipoksi meistrivöö.

Seni on raskekeskkaalus (kuni 90,7 kg) võistlev Aas alates 2023. aasta märtsist võitnud kõik 11 profimatši, neist viis nokaudiga.

Kevadel seadis Aas eesmärgiks jõuda aasta lõpuks maailma saja parema raskekeskkaallase hulka. Selle sihi täitis ta juba suvel. Regionaalse tiitli võitmine võib avada võimaluse tõusta rahvusvahelises profipoksis veelgi kõrgemale ning liikuda tugevamate vastaste ja suuremate tiitlimatšide suunas.